4 Souls „Songs für die Seele“

Hin­ter dem Namen 4 Souls ver­birgt sich eine Aku­stik­band, die zwi­schen­zeit­lich deutsch­land­weit für Auf­se­hen sorgt. Nein, 4 Souls sind kein „Casting-Pro­dukt“ son­dern tat­säch­lich lang­jäh­ri­ge Freun­de, die eine tie­fe See­len­ver­wandt­schaft ver­bin­det. Des­halb machen sie auch Musik 4 Souls – also für die See­le. Seit 2013 ver­zau­bern sie die Kon­zert­be­su­cher mit ihrem Büh­nen­pro­gramm „Songs für die See­le“ und las­sen Welt­hits – in ihrem ganz eige­nen, unver­wech­sel­ba­ren Sound inter­pre­tiert – unver­ges­sen bleiben.

4 Souls bestechen durch die die abso­lu­te Har­mo­nie der drei Stim­men und das fein auf­ein­an­der abge­stimm­te Zusam­men­spiel der zwei, ja manch­mal sogar drei Aku­stik-Gitar­ren. Was nach jedem Kon­zert bleibt, ist die Gewiss­heit, dass die­se Band erst dann von der Büh­ne geht, wenn sie sicher ist, die See­len ihrer Zuhö­rer berührt zu haben.

Am 20.07.2023 um 20 Uhr im fif­ty-fif­ty Erlangen.

Liz­zy Aumei­er „Best of“

Sie gilt als die Ent­deckung des baye­ri­schen Musik­ka­ba­retts der letz­ten Jah­re. Ihr Kör­per ist Ihr Kapi­tal und das Mar­ken­zei­chen der „Bar­bie-Fehl­pres­sung“ und so ent­steht dar­aus die wohl ansehn­lich­ste Land­kar­te mit indi­vi­du­el­len land­schaft­li­chen, ört­li­chen Gege­ben­hei­ten, die man sich nur wün­schen kann. Selbst­iro­nie, Spon­ta­nei­tät, Hin­ter­fot­zig­keit, Schlag­fer­tig­keit und Witz kenn­zeich­nen ihre unglaub­li­che Büh­nen­prä­senz. Erle­ben sie eine unver­gleich­li­che Mischung aus… „…das Zwerch­fell stra­pa­zie­ren­der, bei­ßen­der Iro­nie, hei­ßer Ero­tik, aus­ge­fal­le­nen Wort­spie­len und bei­spiel­haf­ter Musi­ka­li­tät…“. Das Beste aus den Pro­gram­men „Auf­Bass ́d“, „Boxen­lu­der“ und „Voll drauf“ – preis­ge­krön­tes Kabarett!

Am 22.07.2023 um 20 Uhr im fif­ty-fif­ty Erlangen.

Kar­ten für die Ver­an­stal­tun­gen gibt es an allen bekann­ten Vor­ver­kaufs­stel­len, tele­fo­nisch unter 09131–24855 oder online unter www​.thea​ter​fif​ty​fif​ty​.de.