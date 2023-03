BAM­BERG. Diens­tag­abend for­der­te ein Mann in Bam­berg Geld von einer Fuß­gän­ge­rin. Als die­se um Hil­fe rief, flüch­te­te der Unbe­kann­te. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg sucht Zeugen.

Am Diens­tag, 21.40 Uhr, sprach ein Unbe­kann­ter eine Fuß­gän­ge­rin, die ihr Fahr­rad schob, in der See­hof­stra­ße in Bam­berg mit der For­de­rung „Geld raus“ an. Als die 83-Jäh­ri­ge sofort laut um Hil­fe rief, flüch­te­te der Täter ohne Beu­te in die Reuß­stra­ße oder Fer­di­nand-Tietz-Stra­ße Rich­tung Ber­li­ner Ring / Mem­mels­dor­fer Stra­ße. Zeu­gen hör­ten die Hil­fe­schreie und wähl­ten den Not­ruf. Meh­re­re Poli­zei­strei­fen und die Besat­zung eines Poli­zei­hub­schrau­bers fahn­de­ten ohne Ergeb­nis nach dem Mann.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männ­lich

Zir­ka 160 – 170 Zen­ti­me­ter groß

Hel­le Hautfarbe

Dun­kel gekleidet

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg hat die Ermitt­lun­gen wegen ver­such­ter räu­be­ri­scher Erpres­sung auf­ge­nom­men und nimmt Zeu­gen­hin­wei­se unter der Tel-Nr. 0951/9129–491 entgegen.