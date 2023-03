Am Mitt­woch, gegen 11.35 Uhr, war ein Kran­ken­trans­port­wa­gen, besetzt mit drei Per­so­nen auf der Staats­stra­ße 2179 von Markt­leu­then in Rich­tung Selb unter­wegs. Im Fahr­zeug befan­den sich der 62 ‑jäh­ri­ge Fah­rer, ein 69-jäh­ri­ger Pati­ent und eine 95-jäh­ri­ge Pati­en­tin. Auf Höhe Ober­wei­ßen­bach woll­te ein ent­ge­gen­kom­men­der 62-jäh­ri­ger Mann mit sei­nem Gelän­de­wa­gen der Mar­ke Ford abbie­gen und stieß fron­tal mit dem Kran­ken­trans­port­wa­gen zusam­men. Der 69-jäh­ri­ge Insas­se erlag noch an der Unfall­stel­le sei­nen Ver­let­zun­gen. Der Fah­rer des Kran­ken­trans­port­wa­gens und die 95-jäh­ri­ge Frau wur­den schwer ver­letzt in umlie­gen­de Kran­ken­häu­ser gebracht. Bei der Frau besteht wei­ter­hin Lebens­ge­fahr. Der Fah­rer des Gelän­de­wa­gens blieb leicht ver­letzt. Zur Unter­stüt­zung bei der Unfall­auf­nah­me kamen ein Sach­ver­stän­di­ger und ein Ver­tre­ter der Staats­an­walt­schaft Hof an die Unfall­stel­le. Die Staats­stra­ße blieb für die Dau­er der Unfall­auf­nah­me, Ber­gungs- und Auf­räum­ar­bei­ten für meh­re­re Stun­den gesperrt. Der ent­stan­de­ne Gesamt­scha­den beläuft sich auf cir­ca 35000 Euro.

Nach­trag

Der 69-jäh­ri­ge Mann starb noch an der Unfall­stel­le an sei­nen Ver­let­zun­gen. Ret­tungs­kräf­te brach­ten die 95-jäh­ri­ge Frau in ein umlie­gen­des Kran­ken­haus. Dort erlag sie am Nach­mit­tag ihren Verletzungen.