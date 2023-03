Der 27. Bay­reu­ther Künst­ler­markt als „Open-air-Gale­rie“ fin­det auch in die­sem Jahr wie­der am Kul­tur­sonn­tag des Bür­ger­fe­stes, 2. Juli, in der Zeit von 11 bis 18 Uhr in der Kanz­lei­stra­ße und rund um die Stadt­kir­che statt. Als Teilnehmer/​innen des Künst­ler­mark­tes sind alle bil­den­den Künst­le­rin­nen und Künst­ler im Bereich Male­rei, Gra­fik und Pla­stik ange­spro­chen. Bewer­bungs­un­ter­la­gen sind ab sofort beim Kunst­mu­se­um Bay­reuth, Stich­wort „Künst­ler­markt“, Post­fach 101052, 95410 Bay­reuth, erhält­lich. Sie kön­nen auch per Fax unter der Num­mer 0921 7645320 oder per E‑Mail an verwaltung@​kunstmuseum-​bayreuth.​de ange­for­dert wer­den. Die Teil­nah­me­be­stim­mun­gen und das Anmel­de­for­mu­lar ste­hen außer­dem auf der städ­ti­schen Home­page unter www​.bay​reuth​.de zum Down­load bereit. Die Teil­nah­me­ge­bühr beträgt 10 Euro, Bewer­bungs­schluss ist der 14. Mai.