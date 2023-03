Gemein­sa­me Pres­se­er­klä­rung des Poli­zei­prä­si­di­ums Ober­fran­ken und der Staats­an­walt­schaft Bamberg

FORCH­HEIM. Am Diens­tag­abend sol­len zwei jun­ge Män­ner einen Drit­ten mit einem Base­ball­schlä­ger attackiert haben. Auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Bam­berg erließ ein Ermitt­lungs­rich­ter am Mitt­woch Haft­be­fehl gegen die Angreifer.

Ein Streit eska­lier­te am Diens­tag, 18.25 Uhr, in der Forch­hei­mer Innen­stadt. Im Bereich der Haupt­stra­ße tra­fen drei jun­ge Män­ner auf­ein­an­der, die aus bis­lang unge­klär­ten Grün­den in Streit gerie­ten. Im wei­te­ren Ver­lauf sol­len zwei syri­sche Tat­ver­däch­ti­ge im Alter von 27 und 30 Jah­ren einen 19-jäh­ri­gen Syrer mit einem Base­ball­schlä­ger attackiert haben. Einer der Angrei­fer soll zudem eine Mache­te mit­ge­führt haben. Der 19-Jäh­ri­ge erlitt bei der Aus­ein­an­der­set­zung eine Kopf­platz­wun­de, die in einem Kran­ken­haus ver­sorgt wer­den muss­te. Die ein­ge­setz­ten Strei­fen der Poli­zei­en Forch­heim, Eber­mann­stadt und der Ver­kehrs­po­li­zei Bam­berg nah­men die bei­den Tat­ver­däch­ti­gen vor­läu­fig fest und stell­ten den Base­ball­schlä­ger und das Mes­ser sicher. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg über­nahm die Ermittlungen.

Am Mitt­woch­mit­tag führ­ten die Kri­mi­nal­be­am­ten die bei­den syri­schen Tat­ver­däch­ti­gen einem Ermitt­lungs­rich­ter vor. Auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Bam­berg erließ die­ser wegen des Ver­dachts der gefähr­li­chen Kör­per­ver­let­zung Haft­be­fehl gegen die Män­ner. Die Haft­be­feh­le wur­den gegen Auf­la­gen außer Voll­zug gesetzt.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg bit­tet um Hin­wei­se aus der Bevöl­ke­rung. Wer sach­dien­li­che Anga­ben zu der Aus­ein­an­der­set­zung machen kann, wird gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491 mit der Kri­po Bam­berg in Ver­bin­dung zu setzen.