Die SpVgg Bay­reuth hat ihren Abwehr­spie­ler Felix Weber mit sofor­ti­ger Wir­kung sus­pen­diert. Der 28-Jäh­ri­ge wird bis auf Wei­te­res vom Trai­nings- und Spiel­be­trieb aus­ge­schlos­sen. Das ent­schied die sport­li­che Lei­tung um Geschäfts­füh­rer Micha­el Born und Chef­trai­ner Tho­mas Klei­ne nach einem Gespräch mit Weber am Dienstagmorgen.

Weber soll an einer gewalt­tä­ti­gen Aus­ein­an­der­set­zung am Abend des 26.03. im Rah­men des Play­down-Spiels der Tigers im Bay­reu­ther Eis­sta­di­on betei­ligt gewe­sen sein.

„Wir haben kurz­fri­stig das Gespräch mit Felix gesucht, um sei­ne Sicht der Din­ge zu hören. Wir wol­len uns in den kom­men­den Tagen ein umfas­sen­des Bild des Gesche­he­nen machen und wer­den dann das wei­te­re Vor­ge­hen bera­ten. Wir bedau­ern sehr, dass wir im Zusam­men­hang mit einem sol­chen Vor­fall bei unse­rem sport­li­chen Nach­barn ste­hen. Ich möch­te mich schon jetzt bei den Bay­reuth Tigers und den Eis­pi­ra­ten aus Crim­mit­schau im Namen des gan­zen Ver­eins ent­schul­di­gen“, so Micha­el Born zum aktu­el­len Stand. Die SpVgg Bay­reuth muss­te in die­ser Sai­son selbst schon Gewalt im eige­nen Sta­di­on erle­ben und ver­ur­teilt Gewalt­aus­brü­che jeder­art zutiefst.