Die Pre­miè­re von Ger­hart Haupt­manns Tra­gi­ko­mö­die „Die Rat­ten“ kann auf­grund eines Krank­heits­falls im per­sön­li­chen Umfeld eines Ensem­ble­mit­glieds lei­der nicht wie geplant am kom­men­den Frei­tag, 31. März statt­fin­den. Als Ersatz­ter­min für die Pre­mie­ren­abon­nen­ten und –besu­cher bie­tet das Thea­ter Hof eine Zusatz­vor­stel­lung am Sams­tag, 06. Mai 2023 um 19.30 Uhr an.

Auch die bis­her zwei­te Vor­stel­lung fin­det nicht wie geplant am Sams­tag, 15. April statt. Ersatz­ter­min ist Sams­tag, der 27. Mai 2023 um 19.30 Uhr. Die Kar­ten der bei­den ver­scho­be­nen Vor­stel­lun­gen behal­ten ihre Gül­tig­keit für die Ersatz­ter­mi­ne am 06. Mai (statt 31.03.) und am 27. Mai (statt 15.04.). Es besteht außer­dem die Mög­lich­keit, die Kar­ten in Plät­ze nach Ver­füg­bar­keit in einer der rest­li­chen Vor­stel­lun­gen umzu­tau­schen. Die im Frei­ver­kauf erwor­be­nen Kar­ten kön­nen außer­dem gegen Rück­erstat­tung des Kauf­be­trags an der Thea­ter­kas­se zurück­zu­ge­ben werden.

Die Pre­miè­re fin­det am Ter­min der ursprüng­lich drit­ten Vor­stel­lung am Sonn­tag, 16. April 2023 um 19.30 Uhr statt. Bei Fra­gen hel­fen die Damen der Thea­ter­kas­se unter Tel.: 09281/7070–290 gern weiter.