Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Frau mach­te sich ver­däch­tig an Fahr­rad zu schaffen

Eine auf­merk­sa­me Bür­ge­rin konn­te am 28.03.2023, gegen 18:45 Uhr, vor einem Dro­ge­rie­markt in der Nürn­ber­ger Stra­ße in Erlan­gen beob­ach­ten, wie eine Frau einen gro­ßen Bol­zen­schnei­der aus ihrer mit­ge­führ­ten Tasche nahm und ein Fahr­rad­schloss an einem neu­wer­ti­gen Moun­tain­bike durchtrennte.

Hier­nach ent­sorg­te die Frau das Schloss in einem nahe­ge­le­ge­nen Mülleimer.

Die wenig spä­ter ein­tref­fen­den Poli­zei­be­am­ten konn­ten die Frau schluss­end­lich noch am Ereig­nis­ort fest­stel­len. Da die Frau die Eigen­tums­ver­hält­nis­se vor Ort nicht sicher dar­le­gen konn­te, wur­de das Fahr­rad vor­erst für wei­te­re Ermitt­lun­gen zu den tat­säch­li­chen Eigen­tums­ver­hält­nis­sen sicher­ge­stellt. Im Rah­men der Sach­be­hand­lung konn­ten bei der 29-jäh­ri­gen Frau noch ein Ein­hand­mes­ser sowie eine gerin­ge Men­ge Betäu­bungs­mit­tel in Form von Cry­stal auf­ge­fun­den wer­den. Zum Fahr­rad selbst konn­te die Frau am Fol­ge­tag zwar einen gesi­cher­ten Eigen­tums­nach­weis vor­le­gen und das Fahr­rad wie­der in Emp­fang neh­men, wegen dem Füh­ren des Mes­sers war jedoch kein berech­tig­tes Inter­es­se gege­ben, was eine Ord­nungs­wid­rig­keit begrün­den wür­de. Im Hin­blick auf das bei ihr fest­ge­stell­te Betäu­bungs­mit­tel erwar­tet sie zudem eine Anzei­ge nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Vor­fahrt missachtet

Herolds­berg – Am Diens­tag, gegen 14:20 Uhr, befuhr ein 34-jäh­ri­ger Her­zo­gen­au­ra­cher mit sei­nem Pkw die A 3 in Rich­tung Regens­burg. An der Anschluss­stel­le Nürn­berg-Nord ver­ließ er die Auto­bahn in Rich­tung Herolds­berg und woll­te an der Ein­mün­dung zur B 2 nach rechts abbie­gen. Hier­bei über­sah er, auf­grund blen­den­der Son­ne, eine von links kom­men­de 36- Jäh­ri­ge mit ihrem Pkw, so dass es zum Zusam­men­stoß kam. Bei­de Fahr­zeu­ge wur­den an der Front stark beschä­digt. Es ent­stand ein Sach­scha­den von ins­ge­samt etwas 10.000 Euro.

Ver­letzt wur­de durch dem Unfall glück­li­cher­wei­se niemand.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

Blitz­eis führ­te zu Verkehrsunfall

Höch­stadt a.d.Aisch – Am frü­hen Diens­tag­mor­gen befuhr eine 21-jäh­ri­ge Frau aus dem Land­kreis ERH mit ihrem Pkw der Mar­ke Opel die Staats­stra­ße 2263 von Klein­neu­ses in Rich­tung Höch­stadt. Auf­grund von Blitz­eis ver­lor die Fahr­zeug­füh­re­rin die Kon­trol­le über ihren Pkw und kam nach links von der Fahr­bahn ab. Im Stra­ßen­gra­ben über­schlug sich der Pkw und blieb auf dem Dach lie­gen. Die Fahr­zeug­füh­re­rin kam mit leich­te­ren Ver­let­zun­gen ins Kli­ni­kum Höch­stadt. Am Pkw ent­stand wirt­schaft­li­cher Total­scha­den im Wert von ca. 1000 Euro. Das Fahr­zeug wur­de durch ein ört­li­ches Abschlepp­un­ter­neh­men gebor­gen. Es kam zu kurz­zei­ti­gen Verkehrsbehinderungen.