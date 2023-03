Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Zwei jun­ge Laden­die­be in Dro­ge­rie­markt erwischt

Am Mon­tag­abend wur­de ein 15jähriger in einem Dro­ge­rie­markt in der Spi­tal­gas­se dabei erwischt, wie er Süß­wa­ren im Wert von 3 Euro ent­wen­de­te. Der Täter flüch­te­te zwar zunächst erfolg­reich. Sei­ne Iden­ti­tät stand aber auf­grund einer Zeu­gen­aus­sa­ge schnell fest. Im glei­chen Markt druck­te am Diens­tag­mit­tag eine 12jährige meh­re­re Bil­der am Foto­drucker aus. Sie erhielt dafür ent­spre­chend auch meh­re­re Bele­ge. An der Kas­se zeig­te sie dann nur einen Beleg vor, um sich 2,30 Euro zu spa­ren. Auch die­ses ver­bo­te­ne Han­deln flog auf und wird zur Anzei­ge gebracht.

Fuß­gän­ge­rin schwer verletzt

Erheb­li­che Kopf­ver­let­zun­gen und eine Hand­ge­lenk­frak­tur trug eine 25jährige aus Coburg bei einem Ver­kehrs­un­fall am Diens­tag­nach­mit­tag davon. Die jun­ge Frau woll­te einen Fuß­gän­ger­über­weg in der Ket­schen­dor­fer Stra­ße über­que­ren. Hier­bei wur­de sie von einem 34jährigen über­se­hen und von des­sen schwar­zen BMW fron­tal erfasst. Die schwer gestürz­te Frau wur­de sofort ins Kli­ni­kum Coburg ver­bracht und ent­spre­chend behan­delt. Am Pkw ent­stand Sach­scha­den in Höhe von 500 Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Unfall­flucht auf Supermarktparkplatz

Stock­heim: Am Diens­tag­nach­mit­tag zwi­schen 16:50 und 17:10 Uhr kam es auf dem Gelän­de eines Ein­kaufs­mark­tes in der Indu­strie­stra­ße zu einem Ver­kehrs­un­fall mit Fah­rer­flucht. Die Geschä­dig­te hat­ten ihren VW Pas­sat zur Unfall­zeit auf dem Park­platz abge­stellt und bei ihrer Rück­kehr fest­stel­len müs­sen, dass die rech­te hin­te­re Fahr­zeug­sei­te beschä­digt wur­de. Laut Spu­ren­la­ge dürf­te ein gelb­far­be­nes Fahr­zeug gegen den Pkw gesto­ßen sein und die­sen beschä­digt haben. Der ent­stan­de­ne Scha­den liegt bei etwa 1500,- Euro. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei Kro­nach in Ver­bin­dung zu setzen.

Brenn­holz entwendet

Mit­witz: Bis­lang unbe­kann­te Holz­die­be mach­ten sich in der Zeit von Mon­tag bis Mitt­woch an Brenn­holz, wel­ches an der St 2208 in Fahrt­rich­tung Schwärz­dorf gela­gert war, zu schaf­fen. Ein Zeu­ge will eine Per­son beob­ach­tet haben, die mit einem Pkw-/ Anhän­ger­ge­spann aus dem Zulas­sungs­be­reich Kulm­bach, das Die­bes­gut im Wert von etwa 100,- Euro auf­lud und davon­fuhr. Die Poli­zei Kro­nach führt Ermitt­lun­gen wegen eines Diebstahldelikts.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Alko­ho­li­siert im Stadt­ge­biet unterwegs

KULM­BACH Am Diens­tag­abend gegen 22:00 Uhr wur­de die 61jährige Fah­re­rin eines Hyun­dais in der Saal­fel­der Stra­ße in Kulm­bach einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Im Rah­men des Kon­troll­ge­sprä­ches schlug den Beam­ten eine deut­li­che „Fah­ne“ ent­ge­gen. Ein Test am Alko­ma­ten schlug mit einem Wert von umge­rech­net 1,3 Pro­mil­le zu Buche, was die sofor­ti­ge Unter­bin­dung der Wei­ter­fahrt zur Fol­ge hat­te. Die Dame muss­te sich anschlie­ßend im Kli­ni­kum einer Blut­ent­nah­me unter­zie­hen. Ihr Füh­rer­schein wur­de sicher­ge­stellt. Ein Straf­ver­fah­ren wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr wur­de eingeleitet.