Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Laden­dieb­stäh­le

BAM­BERG. Am Diens­tag­früh gegen 10.30 Uhr ent­wen­de­te ein 19-jäh­ri­ger Mann in einem Dro­ge­rie­ge­schäft in der Bam­ber­ger Innen­stadt eine Bart­sche­re für 8 Euro. Als er von Ange­stell­ten auf den Dieb­stahl ange­spro­chen wur­de, raste­te der Lang­fin­ger plötz­lich aus und bedroh­te das Per­so­nal. Hier­bei über­gab er das Die­bes­gut einer 24-jäh­ri­gen Beglei­te­rin, die sich nun eben­falls wegen Dieb­stahls ver­ant­wor­ten muss. Der reni­ten­te Laden­dieb wur­de von der Poli­zei fest­ge­nom­men. Er muss­te auf Anord­nung der Staats­an­walt­schaft 250 Euro Sicher­heits­lei­stung bezahlen.

BAM­BERG. Ein 39-jäh­ri­ger Mann ent­wen­de­te am Diens­tag gegen 15.20 Uhr in einem Geschäft in der Forch­hei­mer Stra­ße eine Packung Ziga­ret­ten für 14 Euro und flüch­te­te anschlie­ßend. Nach ein paar Stun­den kehr­te der Lang­fin­ger aller­dings wie­der zurück ins Geschäft, weil er dort eine Kre­dit­kar­te ver­lo­ren hat­te. Er konn­te anschlie­ßend von der Poli­zei fest­ge­nom­men werden.

Ruck­sack aus unver­schlos­se­nem Auto gestohlen

BAM­BERG. Am Diens­tag zwi­schen 13.00 Uhr und 16.00 Uhr wur­de aus einem unver­schlos­se­nen Pkw, der in der Unte­ren Sand­stra­ße abge­stellt war, ein Ruck­sack mit Son­nen­bril­le und Schlüs­seln gestoh­len. Der Ent­wen­dungs­scha­den des grau­en Ruck­sacks mit Inhalt wird von der Poli­zei auf etwa 70 Euro beziffert.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Dieb­stahl eines Rucksacks

BAM­BERG. In einem Super­markt in der Pro­me­na­de­stra­ße wur­de am Diens­tag­mit­tag kurz vor 13.00 Uhr ein Ruck­sack gestoh­len, der dort für kur­ze Zeit im Ein­gangs­be­reich abge­legt war. Dar­in befan­den sich Lebens­mit­tel und ärzt­li­che Unter­la­gen im Gesamt­wert von 36 Euro.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Unfall­fluch­ten

BAM­BERG. Sach­scha­den von etwa 1000 Euro sind die Bilanz einer Unfall­flucht, die sich am Mon­tag zwi­schen 16.20 Uhr und 16.45 Uhr in der Luit­pold­stra­ße ereig­net hat­te. Hier wur­de die kom­plet­te lin­ke Fahr­zeug­sei­te eines dort gepark­ten grau­en Seat Alham­bra ver­mut­lich von einem Rad- oder E‑S­coo­ter-Fah­rer ange­fah­ren. Am beschä­dig­ten Auto konn­te die Poli­zei roten Lack sichern.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

40-Jäh­ri­ge hat­te Joint einstecken

BAM­BERG. Am Mon­tag­mit­tag gegen 14.20 Uhr wur­de am Bam­ber­ger Bahn­hof ein 40-jäh­ri­ger Mann einer Per­so­nen­kon­trol­le unter­zo­gen. Hier­bei kam in einer mit­ge­führ­ten Ziga­ret­ten­schach­tel ein Joint zum Vor­schein, der beschlag­nahmt wurde.

39-Jäh­ri­ger hat­te Rausch­gift einstecken

BAM­BERG. Bei einem 39-jäh­ri­gen Mann fan­den Zivil­be­am­te der Bam­ber­ger Poli­zei wäh­rend einer Per­so­nen­kon­trol­le im Ruck­sack eine gerin­ge Men­ge Haschisch. Zudem tauch­ten noch knapp zwei Gramm Mari­hua­na auf, wel­ches eben­falls beschlag­nahmt wur­de. Bei sei­nem 39-jäh­ri­gen Beglei­ter fand sich eben­falls Rausch­gift auf, wes­halb auch er sich straf­recht­lich wegen eines Ver­sto­ßes nach dem Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz ver­ant­wor­ten muss.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Unbe­kann­te beschmie­ren Stra­ße und Haus­wän­de – Poli­zei sucht Zeugen

BAU­NACH, LKR. BAM­BERG. Am Sams­tag­abend, 25. März 2023, sprüh­ten die Täter in Bau­nach unter ande­rem Haken­kreu­ze auf die Bahn­hof­stra­ße und dor­ti­ge Haus­fas­sa­den. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg bit­tet um Zeugenhinweise.

Sams­tag­abend zwi­schen 19 Uhr und 23 Uhr brach­ten die Schmier­fin­ken den Schrift­zug „Nur für Fort­nite“, ein Haken­kreuz und zwei Anti­fa-Sym­bo­le auf der Fahr­bahn der Bahn­hof­stra­ße in Bau­nach an. Außer­dem sprüh­ten sie Haken­kreu­ze an zwei dor­ti­ge Haus­fas­sa­den und ver­ur­sach­ten einen Gesamt­scha­den von etwa 3.000 Euro.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg hat die Ermitt­lun­gen über­nom­men und nimmt sach­dien­li­che Hin­wei­se unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491 entgegen.

Sach­be­schä­di­gun­gen

HALL­STADT. Ein Unbe­kann­ter steck­te einen Krä­hen­fuß in den Rei­fen eines Hon­das wel­cher zwi­schen Sonn­tag, 17.00 Uhr und Mon­tag, 07.45 Uhr im Rei­tersweg abge­stellt war. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 150 Euro. Wer hat Beob­ach­tun­gen gemacht? Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

DÖRF­LEINS. Am Diens­tag­mor­gen beschä­dig­te ein unbe­kann­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer einen gepark­ten Pkw und flüch­te­te ohne sich um den ange­rich­te­ten Scha­den in Höhe von etwa 750 Euro zu küm­mern. Der BMW war in der Zeit von 10.00 Uhr bis 10.30 Uhr, ord­nungs­ge­mäß am rech­ten Fahr­bahn­rand im Unte­ren Kapell­berg abge­stellt. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

RAT­TELS­DORF. Eine Mitsu­bi­shi-Fah­re­rin park­te ihren Pkw in der Nacht von Mon­tag auf Diens­tag im Amsel­weg am Stra­ßen­rand. Ein unbe­kann­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer stieß mit sei­nem Fahr­zeug gegen die Heck­stoß­stan­ge des Mitsu­bishis, sodass die­se ein­ge­drückt wur­de und einen Sach­scha­den von ca. 1.000 Euro ent­stand. Mit­tei­lun­gen nimmt die Poli­zei Bam­berg-Land unter der Tel. 0951/9129–310 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Brand­fall

Igens­dorf. In der Nacht von Diens­tag auf Mitt­woch kam es in Pet­ten­sie­del zu einem Gebäu­de­brand bei dem Sach­scha­den in Höhe von ca. 15000,- Euro ent­stand. Per­so­nen wur­den glück­li­cher­wei­se nicht ver­letzt. Es wird davon aus­ge­gan­gen, dass ein tech­ni­scher Defekt an einem Elek­tro­ge­rät den Brand aus­lö­ste. Etwa 70 Ein­satz­kräf­te der umlie­gen­den Feu­er­weh­ren waren vor Ort.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfall­fluch­ten

Eggolsheim/​Neuses. Am Mon­tag gegen 13:35 Uhr mel­de­te ein Mit­ar­bei­ter einer Spe­di­ti­on in der Stra­ße „Wein­hüt­ten“, dass der Metall­zaun der Spe­di­ti­ons­fir­ma von einem bis­her unbe­kann­ten Täter ange­fah­ren wor­den sei. Der Gesamt­scha­den beläuft sich auf ca. 2.000,- Euro. Zeu­gen der Unfall­flucht wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim in Ver­bin­dung zu set­zen (Tel.: 09191/7090–0).

Forch­heim. Gegen 21:30 Uhr befuhr eine 18-jäh­ri­ge Hyun­dai-Fah­re­rin die Stra­ße, „An der Län­de“, als sie von einem schwar­zen Audi Q7 über­holt wur­de. Bei des­sen Über­hol­vor­gang wur­den am Fahr­bahn­rand lie­gen­de Stei­ne auf die Front des Hyun­dai geschleu­dert. Als die 18-Jäh­ri­ge den Audi-Fah­rer wenig spä­ter an einer Tank­stel­le in der Hafen­stra­ße zur Rede stell­te, zeig­te die­ser kein Inter­es­se an einer Scha­dens­re­gu­lie­rung. Wer dazu Beob­ach­tun­gen machen konn­te, wird gebe­ten sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter Tel. 09191/7090–0 zu melden.

Dieb­stäh­le

Neun­kir­chen a. Brand, OT Rosen­bach. In der Zeit von Don­ners­tag, 16.03.2023, bis Diens­tag, 28.03.2023, ent­wen­de­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter aus einer Werk­statt in Rosen­bach ein Aggre­gat im Wert von 500,- Euro. Zeu­gen des Dieb­stahls wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim in Ver­bin­dung zu set­zen (Tel.: 09191/7090–0).

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Nis­san ange­fah­ren – Unfall­ver­ur­sa­cher gesucht

LICH­TEN­FELS. Am Diens­tag, zwi­schen 18.00 Uhr und 18.30 Uhr, beschä­dig­te ein unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer einen brau­nen Nis­san Pul­sar, der zu die­ser Zeit auf dem Park­platz eines Bau­mark­tes in der Main­au abge­stellt war. An dem Nis­san wur­de der rech­te hin­te­re Rad­ka­sten zer­kratzt, der Scha­den wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Zeu­gen der Unfall­flucht oder der Ver­ur­sa­cher selbst wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.

Etwa 10.000 Euro Sach­scha­den bei Verkehrsunfall

BAD STAF­FEL­STEIN, LKR. LICH­TEN­FELS. Am Diens­tag­vor­mit­tag kam es an der Kreu­zung Vik­tor-von-Schef­fel-Stra­ße / Lich­ten­fel­ser Stra­ße zu einem Ver­kehrs­un­fall mit etwa 10.000 Euro Sach­scha­den. Ein 57-Jäh­ri­ger kam mit sei­nem Mer­ce­des aus der Vik­tor-von-Schef­fel-Stra­ße und bog nach links in die Lich­ten­fel­ser Stra­ße ein. Hier­bei über­sah er einen 58-jäh­ri­gen Audi-Fah­rer, der auf der vor­fahrt­be­rech­tig­ten Lich­ten­fel­ser Stra­ße stadt­aus­wärts unter­wegs war. Ver­letzt wur­de bei dem Unfall glück­li­cher­wei­se niemand.