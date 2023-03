Der für den kom­men­den Mon­tag geplan­te 24-stün­di­ge deutsch­land­wei­te Streik im gesam­ten ÖPNV wird sich auch im Land­kreis Coburg aus­wir­ken. Zum Streik auf­ge­ru­fen haben die Dienst­lei­stungs­ge­werk­schaft Ver­di sowie die EVG (Eisen­bahn- und Ver­kehrs­ge­werk­schaft). „Für den Land­kreis bedeu­tet das, dass kei­ne OVF-Bus­se ver­keh­ren wer­den und damit eine Viel­zahl an Fahr­ten aus­fal­len“, erklärt Den­nis Flach, der in der Stabs­stel­le „Büro Landrat/​Mobilität“ am Land­rats­amt für den ÖPNV im Cobur­ger Land zustän­dig ist.

Eini­ge Fahr­ten im Land­kreis kön­nen am Mon­tag ange­bo­ten wer­den, weil die Mit­ar­bei­ter von Sub­un­ter­neh­mer des OVF nicht strei­ken. Land­rat Seba­sti­an Straubel ist des­halb trotz des Streiks opti­mi­stisch, „dass wir den Mon­tag so gut es geht über die Büh­ne bekom­men“. Die Stab­stel­le „Büro Landrat/​Mobilität“ am Land­rats­amt habe mit gro­ßem Enga­ge­ment und auch Erfolg ver­sucht, die Aus­wir­kun­gen des Streiks auf den loka­len ÖPNV zu mildern.

Unter https://​www​.dbre​gio​bus​-bay​ern​.de/​f​a​h​r​p​l​a​n​/​k​u​r​s​b​u​c​h​t​mpl las­sen sich die Fahr­plä­ne nach Ein­ga­be der jewei­li­gen Linie down­loa­den. Im Fahr­plan sind dann auch die detail­lier­ten Fahrt­ver­läu­fe ersichtlich.

Fol­gen­de Fahr­ten wer­den am Mon­tag angeboten:

Linie 8301

Fahrt 7459/012: 6:45 Uhr: Gleis­muth­hau­sen über Die­ters­dorf, Weit­rams­dorf, Wei­dach nach Coburg ZOB

Fahrt 7459/023: 13:25 Uhr Coburg ZOB über Weit­rams­dorf nach Schlettach

Fahrt 7459/029: 13:40 Uhr Coburg ZOB über Weit­rams­dorf, Die­ters­dorf, Seß­lach nach Oberelldorf

Linie 400

Alle Fahr­ten der Fir­ma Mar­tin (MAR im Fahrplan)!

Fahrt 7472/055: 13:58 Uhr Mit­witz über Weid­hau­sen, Son­ne­feld, Ebers­dorf nach Coburg ZOB

Fahrt 7472/044: 12:45 Uhr Coburg ZOB über Ebers­dorf, Weid­hau­sen, Son­ne­feld nach Mitwitz

Linie 8309

Fahrt 7479/005: 6:57 Uhr Weid­hau­sen Son­ne­fel­der Str. über Son­ne­feld nach Neu­stadt Feldstraße

Fahrt 7479/010: 13:15 Uhr Neu­stadt Feld­stra­ße über Son­ne­feld nach Neu­en­sorg Sportplatz

Linie 8315

Alle Fahr­ten der Linie!

Linie 8318

Alle Fahr­ten mit der Mar­kie­rung S im Fahr­plan (die „Schul­fahr­ten“)

Linie 8319

Fahrt 7463/009: 7:18 Uhr Coburg ZOB über Triebs­dorf, Scherneck nach Unter­sie­mau Schule

Fahrt 7463/021: 11:45 Uhr Coburg ZOB über Triebs­dorf, Scherneck, Unter­sie­mau Schu­le nach Lich­ten­fels Bahnhof

Fahrt 7463/035: 13:35 Uhr Coburg ZOB über Unter­sie­mau, Groß­hei­rath nach Ross­ach Abzw. B4

Fahrt 7463/937: 14:48 Uhr Coburg ZOB über Unter­sie­mau nach Großheirath

Fahrt 7463/016: 6:52 Uhr Buchen­rod über Unter­sie­mau nach Coburg ZOB

Fahrt 7463/008: 6:50 Uhr Ross­ach Abzw. B4 über Unter­sie­mau nach Coburg ZOB

Fahrt 7463/032: 11:15 Uhr Unter­sie­mau Schu­le über Triebs­dorf nach Ahorn Molkenrasen

Fahrt 7463/052: 12:47 Uhr Lich­ten­fels Bahn­hof über Unter­sie­mau, Triebs­dorf nach Coburg Hindenburgstr./Post

Fahrt 7463/050: 13:05 Uhr Unter­sie­mau Schu­le über Meschen­bach nach Coburg ZOB

Fahrt 7463/950: 15:27 Uhr Ross­ach Abzw. B4 über Unter­sie­mau Schu­le nach Ahorn Mitte.

Ruf­bus­se lau­fen weiter

Auf­recht­erhal­ten kann nach Anga­ben der Stabs­stel­le „Büro Landrat/​Mobilität“ auch der größ­te Teil der Ruf­bus-Ange­bo­te im Land­kreis Coburg. Fah­ren wer­den die Ruf­bus­se, die kei­nen Anschluss­ver­bin­dun­gen mit dem bestreik­ten ÖPNV benö­ti­gen. So fährt zum Bei­spiel die Ruf­bus-Linie von Heil­gers­dorf nach Seß­lach. „Wer in Seß­lach zum Arzt, zur Arbeit oder ein­kau­fen möch­te, kann dies per Ruf­bus tun“, erklärt Den­nis Flach. Die glei­che Rege­lung gilt auch für die Ver­bin­dun­gen Hel­dritt-Bad Rodach sowie Neustadt-Weidhausen.

Bahn­ver­kehr: star­ke Einschränkungen

Bei der Deut­schen Bahn geht man der­zeit davon aus, dass der Fern­ver­kehr am Mon­tag ein­ge­stellt wird. Die Fahr­gä­ste wer­den des­halb dazu auf­ge­ru­fen, sich regel­mä­ßig auf bahn​.de, im „DB Navi­ga­tor“ oder in der App „DB Strecken­agent“ über den aktu­el­len Stand der Bahn­ver­bin­dun­gen zu infor­mie­ren. Im Bereich des Land­krei­ses Coburg fal­len laut DB-Navi­ga­tor die Fahr­ten zwi­schen Neu­stadt und Coburg am Mon­tag kom­plett aus. Vom pri­va­ten Ver­kehrs­un­ter­neh­men „Agi­lis“ hat es bis Frei­tag­nach­mit­tag noch kei­ne Infor­ma­tio­nen gege­ben. Ver­mut­lich wer­den aber auch dort alle Fahr­ten ausfallen.