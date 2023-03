Nach­wuchs für eine wich­ti­ge Säu­le der Kin­der­ta­ges­be­treu­ung im Land­kreis: Neue Kin­der­ta­ges­pfle­ge­per­so­nen (Tages­müt­ter und Tages­vä­ter) wer­den gesucht

Kin­der­ta­ges­pfle­ge­per­so­nen sind aus der Kin­der­ta­ges­be­treu­ung nicht weg­zu­den­ken. Sie ist eine fami­li­en­na­he Betreu­ung. Für Kin­der unter drei Jah­ren steht die Kin­der­ta­ges­pfle­ge als gleich­wer­ti­ge Alter­na­ti­ve zu einem Betreu­ungs­platz in einer Kin­der­krip­pe zur Ver­fü­gung. Daher betreu­en die Kin­der­ta­ges­pfle­ge­per­so­nen in unse­rem Land­kreis über­wie­gend Kin­der unter drei Jah­ren. Das Ange­bot der Kin­der­ta­ges­pfle­ge steht aber auch für einen Betreu­ungs­be­darf für Kin­der über drei Jah­re in Rand­zei­ten zur Ver­fü­gung, z. B. vor Beginn und nach Been­di­gung der Betreu­ung in einer Kin­der­ta­ges­ein­rich­tung und Schule.

Die Tätig­keit als Kin­der­ta­ges­pfle­ge­per­son ist für Per­so­nen ohne päd­ago­gi­sche Aus­bil­dung eine Mög­lich­keit, Kin­der in ihrer Ent­wick­lung zu unter­stüt­zen und zu beglei­ten, für Per­so­nen mit päd­ago­gi­scher Aus­bil­dung (z. B. Erzieherin/​Erzieher, Kinderpflegerin/​Kinderpfleger) stellt sie eine beruf­li­che Alter­na­ti­ve dar.

Das Kreis­ju­gend­amt Wun­sie­del gewährt für die Betreu­ung der Tages­pfle­ge­kin­der eine monat­li­che lau­fen­de Geld­lei­stung, gestaf­felt u. a. nach Anzahl der Kin­der und der Betreu­ungs­zeit. Über­nom­men wer­den z. B. auch antei­lig die Bei­trä­ge zu einer ange­mes­se­nen Kran­ken­ver­si­che­rung mit Anspruch auf Zah­lung eines Kran­ken­gel­des sowie antei­lig die Bei­trä­ge zu einer ange­mes­se­nen Alters­vor­sor­ge (geför­der­te Selb­stän­dig­keit). Der für die Tätig­keit als Kin­der­ta­ges­pfle­ge­per­son erfor­der­li­che Qua­li­fi­zie­rungs­kurs umfasst 160 Unter­richts­ein­hei­ten (à 45 min). Päd­ago­gi­sche Fach­kräf­te benö­ti­gen nur eine ver­kürz­te Qualifizierung.

Der näch­ste Qua­li­fi­zie­rungs­kurs beginnt am 25. Sep­tem­ber 2023 und endet vor­aus­sicht­lich im März 2024. Die Aus­bil­dung fin­det immer mon­tags und diens­tags von 16.45 Uhr bis 20.00 Uhr im „Fami­li­en­zen­trum“ (FAM) in 95100 Selb, Karl-Marx-Str. 8, statt.

Ein Infor­ma­ti­ons­abend fin­det am 26. Juli 2023 um 19.00 Uhr eben­falls im FAM, Karl-Marx-Str. 8 in Selb statt.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen und Anmel­dun­gen bei:

Rita Biesch­ke-Vogel, Tel: 09287/70208, Mobil: 0160/93520096, bieschke-​vogel.​rita@​ejf.​de

Michae­la Küster, Tel: 09287/9985668, Mobil: 0173/7222149, kuester.​michaela@​ejf.​de