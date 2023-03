Land­rat Kalb sieht Öko-Modell­re­gi­on als Chan­ce, um bio-regio­na­len Anteil an Lebens­mit­teln in der Regi­on wei­ter zu fördern

Jetzt ist es offi­zi­ell: der Land­kreis Bam­berg ist ab sofort staat­lich aner­kann­te Öko-Modell­re­gi­on. Das Baye­ri­sche Staats­mi­ni­ste­ri­um für Ernäh­rung, Land­wirt­schaft und For­sten gab bekannt, dass es künf­tig neun wei­te­re Öko-Modell­re­gio­nen in Bay­ern geben wird. Damit setzt die Staats­re­gie­rung ein deut­li­ches Zei­chen und will durch geziel­te För­de­rung den Öko­land­bau in Bay­ern wei­ter fördern.

Auch Land­rat Johann Kalb sieht die Öko-Modell­re­gi­on Bam­ber­ger Land als Chan­ce, um den bio-regio­na­len Anteil an Lebens­mit­teln zu för­dern. In der Regi­on Bam­berg wer­den qua­li­ta­tiv hoch­wer­ti­ge Lebens­mit­tel ange­baut. Auch im Hin­blick auf den Kli­ma­schutz soll­ten die Lebens­mit­tel direkt vor Ort wei­ter­ver­ar­bei­tet werden.

Erfolg­rei­che Bewerbung

Bereits im ver­gan­ge­nen Dezem­ber 2022 hat der Land­kreis Bam­berg sei­ne Bewer­bung um den Titel „Öko-Modell­re­gi­on“ ein­ge­reicht und konn­te bereits zu die­sem Zeit­punkt zahl­rei­che zukunfts­wei­sen­de, nach­hal­ti­ge Pro­jek­te vorweisen.

Zudem wur­den im Vor­feld der Bewer­bung in Work­shops mit Akteu­ren aus dem Bio­land­bau Maß­nah­men defi­niert, die in die Bewer­bungs­un­ter­la­gen ein­ge­flos­sen sind.

35 Öko-Modell­re­gio­nen in Bayern

Die Öko-Modell­re­gio­nen sind ein Bau­stein des Lan­des­pro­gramms Bio­Re­gio 2030, das das Baye­ri­sche Staats­mi­ni­ste­ri­um für Ernäh­rung, Land­wirt­schaft und For­sten mit Beginn 2013 ins Leben geru­fen hat.

Durch die Öko-Modell­re­gio­nen soll der öko­lo­gi­sche Land­bau ent­lang der gesam­ten Wert­schöp­fungs­ket­te geför­dert wer­den und zudem auch das öko­lo­gi­sche Bewusst­sein in der Bevöl­ke­rung und bei den Ver­ant­wor­tungs­trä­gern gestärkt werden.

Die The­men­schwer­punk­te der Öko-Modellregionen:

Land­wirt­schaft­li­che Bio Produktion

Ver­ar­bei­tung von Pro­duk­ten in Bioqualität

Ver­mark­tung und Ange­bot regio­na­ler Bio Pro­duk­te in Direkt­ver­mark­tung, Han­del, Gastro­no­mie und Gemeinschaftsverpflegung

Infor­ma­ti­on und Bewusst­seins­bil­dung zur öko­lo­gi­schen Land­wirt­schaft und zu Bio Produkten

Ins­ge­samt gibt es bay­ern­weit 35 Öko-Modell­re­gio­nen. Am 10. Mai sol­len alle neu­en Öko-Modell­re­gio­nen, dar­un­ter auch der Land­kreis Bam­berg, in der Resi­denz Mün­chen aus­ge­zeich­net werden.