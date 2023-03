Urlaub mit dem Wohn­mo­bil boomt: Auch die Urlaubs­re­gi­on Obermain•Jura pro­fi­tiert davon

Um die Anzahl der Stell­plät­ze zu erhö­hen und in der Tou­ris­mus­re­gi­on Obermain•Jura einen ein­heit­li­chen Qua­li­täts­stan­dard zu eta­blie­ren, plant der Land­kreis Lich­ten­fels ein LEA­DER-Pro­jekt, das der Aus­wei­tung des Stell­platz­an­ge­bo­tes dient.

Bei einer Infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung am Mon­tag, 17. April 2023, im Land­rats­amt Lich­ten­fels kön­nen sich poten­ti­el­le Stell­platz­be­trei­ber zu Bau, Betrieb und Ver­mark­tung infor­mie­ren. Dazu wer­den „Best Prac­ti­ce“ Bei­spie­le von Betrei­bern vor­ge­stellt als auch das Por­tal „mein PLATZ“, das unter ande­rem den Bau und die Ver­mark­tung von Plät­zen betreibt.

Die Bedürf­nis­se der Wohn­mo­bi­li­sten rei­chen von ein­fa­chen Stell­plät­zen für eine Nacht bis zu Kom­fort­plät­zen, die mit allen Ver- und Ent­sor­gungs­ein­rich­tun­gen aus­ge­stat­tet sind. Für die mei­sten ist eine Anbin­dung an tou­ri­sti­sche Ange­bo­te bzw. eine attrak­ti­ve Lage des Stell­plat­zes wichtig.

Die Infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung beginnt am Mon­tag, 17. April 2023, um 15.30 Uhr im Gro­ßen Sit­zungs­saal des Land­rats­am­tes Lich­ten­fels statt. Inter­es­sier­te Bür­ge­rin­nen und Bür­ger wer­den um Anmel­dung per Mail an heide.​anders@​landkreis-​lichtenfels.​de gebeten.