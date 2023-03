Fach­kräf­te­ge­win­nung und Büro­kra­tie­ab­bau – Seba­sti­an Kör­ber (FdP) besuch­te die Gebr. Waas­ner Elek­tro­tech­ni­sche Fabrik GmbH

Seba­sti­an Kör­ber, MdL und FDP-Spit­zen­kan­di­dat bei den Land­tags­wah­len im Okto­ber 2023, infor­mier­te sich bei der Gebr. Waas­ner Elek­tro­tech­ni­sche Fabrik GmbH über aktu­el­le Her­aus­for­de­run­gen für Indu­strie­un­ter­neh­men. Geschäfts­füh­rer und IHK-Prä­si­dent für Ober­fran­ken Dr. Micha­el Waas­ner erläu­ter­te bei einem Rund­gang die Ent­wick­lung und Pro­duk­ti­on von Kern­ble­chen und ‑pake­ten für Elek­tro­mo­to­ren und Trans­for­ma­to­ren. Mit dabei: Schü­le­rin­nen und Schü­ler der Grä­fen­ber­ger Mit­tel­schu­le, die mit einem Bus zu Aus­bil­dungs­be­trie­ben in Forch­heim gefah­ren wur­den und aus erster Hand Infor­ma­tio­nen und Ein­drücke über Aus­bil­dungs­be­ru­fe und –inhal­te erhiel­ten. Das Pro­jekt „Taste the Aus­bil­dung“, eine Initia­ti­ve der IHK für Ober­fran­ken zielt dar­auf den Jugend­li­chen Ein­blicke in die Pra­xis zu geben und ihnen die Berufs­wahl ein­fa­cher machen.

Fach­kräf­te­man­gel

„Die Ein­blicke, die unse­re Unter­neh­men den Azu­bis von mor­gen geben, machen neu­gie­rig und hel­fen bei der Berufs­wahl. Ein tol­le Sache!“, hebt Seba­sti­an Kör­ber her­vor. Der Fach­kräf­te­man­gel sei eine der gro­ßen Her­aus­for­de­run­gen, denen Unter­neh­men wie die Fir­ma Gebr. Waas­ner ent­ge­gen­tre­ten müs­sen, fügt Micha­el Waas­ner hin­zu. Pro Jahr bil­det die Fir­ma fünf, sechs Mitarbeiter*Innen aus zu Indu­strie- und Werk­zeug­me­cha­ni­kern, Maschi­nen- und Anla­gen­füh­rern, Elek­tro­ni­kern und Industriekaufleuten.