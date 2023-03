KUN­DEN­BÜ­RO GOE­THE­STRA­ßE AM 30. UND 31. MÄRZ 2023 GESCHLOSSEN

Wegen einer inter­nen Schu­lung bleibt das Kun­den­bü­ro Stadt­bus in der Goe­the­stra­ße 21a am 30. und 31. März 2023 geschlos­sen. Fahr­kar­ten kön­nen an den Kun­den­ter­mi­nals im Stadt­ge­biet, in den Bus­sen und online über die VGN-App erwor­ben werden.