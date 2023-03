Der Früh­ling zieht im Stei­ger­wald ein, Leber­blüm­chen und Busch­wind­rös­chen fär­ben die Buchen­wäl­der bunt und die Spech­te bal­zen. Am Sams­tag, 1. April, öff­net die Aus­stel­lung „Wil­de Buchen­wäl­der“ in der Tou­rist-Info in Ebrach wie­der ihre Pfor­ten und lädt auch beim Oster­markt in Ebrach am Sonn­tag, 2. April, alle Gäste herz­lich auf einen Besuch ein.

Die­ses Jahr mit an Bord ist ein neu­es Tier­prä­pa­rat: ein jun­ger Biber ergänzt die „alte Beleg­schaft“ aus Wild­kat­ze, Dachs und Co. im Wald­di­ora­ma. Fester Bestand­teil der Aus­stel­lung sind seit letz­tem Jahr lebens­ech­te Amphi­bi­en-Model­le in ihren nach­ge­bau­ten Lebensräumen.

Die Aus­stel­lung bie­tet span­nen­de Ein­blicke in die fas­zi­nie­ren­de Welt natur­be­las­se­ner Buchen­wäl­der, die auch spie­le­risch erkun­det wer­den kann: Ein Wald­bo­den­tun­nel für Kin­der, eine auf­klapp­ba­re Specht­höh­le, Zun­der­schwäm­me und ein digi­ta­ler Info­tisch laden zum Ent­decken ein. Groß­flä­chi­ge Wald­fo­to-Pro­jek­tio­nen schaf­fen Atmo­sphä­re. Wer es ruhig ange­hen möch­te, kann es sich mit einem Buch in der klei­nen Biblio­thek gemüt­lich machen.

Die enga­gier­ten und sach­kun­di­ge Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter geben ger­ne Aus­kunft zu den Buchen­wäl­dern, aber auch zu Aus­flugs­zie­len im Natur­park Stei­ger­wald, Ein­kehr- und Über­nach­tungs­mög­lich­kei­ten sowie attrak­ti­ven Wanderwegen.

Die Aus­stel­lung am Markt­platz 5 in 96157 Ebrach ist bis Okto­ber geöff­net, Mitt­woch – Sonn­tag von 13 – 17 Uhr und nach Ver­ein­ba­run­gen. Der Ein­tritt ist frei.