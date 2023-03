Mit sofor­ti­ger Wir­kung hat die Voll­ver­samm­lung der IHK für Ober­fran­ken Bay­reuth Wolf­ram Brehm zum neu­en Haupt­ge­schäfts­füh­rer bestellt.

Die Voll­ver­samm­lung ist damit einem ein­stim­mi­gen Vor­schlag des Prä­si­di­ums gefolgt. Der bis­he­ri­ge stell­ver­tre­ten­de Haupt­ge­schäfts­füh­rer rückt somit auch for­mal in die Funk­ti­on auf, die er schon seit August 2022 nach dem Aus­schei­den von IHK-Haupt­ge­schäfts­füh­re­rin Gabrie­le Hohen­ner kom­mis­sa­risch inne hatte.

Nach dem Abitur in sei­ner Hei­mat­stadt Kulm­bach hat der 55-jäh­ri­ge Brehm eine Aus­bil­dung zum Reser­ve­of­fi­zier absol­viert, danach eine kauf­män­ni­sche Berufs­aus­bil­dung bei einem mit­tel­stän­di­schen Fami­li­en­un­ter­neh­men abge­schlos­sen und anschlie­ßend bis zum Diplom Volks­wirt­schafts­leh­re an der Uni­ver­si­tät Bay­reuth stu­diert. Nach knapp fünf Jah­ren als Büro­lei­ter eines Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­ten kam er 1998 zur IHK für Ober­fran­ken Bay­reuth, wo er zunächst als Refe­rent, danach als Bereichs­lei­ter Stand­ort­po­li­tik und Kom­mu­ni­ka­ti­on sowie seit 2011 als stell­ver­tre­ten­der Haupt­ge­schäfts­füh­rer tätig war. Brehm ist ver­hei­ra­tet und hat zwei erwach­se­ne Töchter.

„Wolf­ram Brehm kennt die regio­na­le Wirt­schaft und die IHK sehr genau. Er ist in der Regi­on und dar­über hin­aus her­vor­ra­gend ver­netzt und hat ein Gespür für wich­ti­ge The­men. Das Prä­si­di­um ist sich sicher, dass es ihm gelin­gen wird, die viel­fäl­ti­gen Her­aus­for­de­run­gen zu bewäl­ti­gen und den IHK-Mit­glieds­un­ter­neh­men in der aktu­ell schwie­ri­gen Zeit ein kom­pe­ten­ter Ansprech­part­ner zu sein. Er wird den Wirt­schafts­stand­ort Ober­fran­ken mit sei­ner zupacken­den Art vor­an­zu­brin­gen“, ist sich IHK-Prä­si­dent Dr. Micha­el Waas­ner sicher.

„Ich bin dank­bar für das gro­ße Ver­trau­en, das mir Prä­si­di­um und Voll­ver­samm­lung mit­ge­ge­ben haben. Ich freue mich, dass ich äußerst moti­vier­te und enga­gier­te Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter an mei­ner Sei­te habe sowie ein Ehren­amt, das sich mit sehr hohem Ein­satz ein­bringt, um die Inter­es­sen der ober­frän­ki­schen Wirt­schaft zu ver­tre­ten. „, so Brehm. „Das macht uns als IHK so stark, die­se Kom­bi­na­ti­on aus fach­li­cher Kom­pe­tenz und Praxiserfahrung.“

Die IHK für Ober­fran­ken Bay­reuth hat rund 120 Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter am Haupt­sitz Bay­reuth sowie in den Bil­dungs­zen­tren Bam­berg und Hof. Der Haupt­ge­schäfts­füh­rer führt die Geschäf­te der IHK. Prä­si­dent und Haupt­ge­schäfts­füh­rer ver­tre­ten die IHK gemein­sam nach außen.