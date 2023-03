Wegen Sanie­rungs­ar­bei­ten an der Fas­sa­de ist von Mon­tag, 3. April 2023, bis Frei­tag, 14. April 2023, die Durch­fahrt Unte­rer Ste­phans­berg am Böt­tin­ger­haus für den Ver­kehr kom­plett gesperrt. Fuß­ver­kehr kann pas­sie­ren. Die Umlei­tung für den Rad­ver­kehr erfolgt über Unte­rer Ste­phans­berg und Con­cor­dia­stra­ße. Der Kfz-Ver­kehr in Rich­tung Innen­stadt wird über Seel­gas­se zum Kaul­berg umge­lei­tet. Vor­weg­wei­ser sowie eine Umlei­tungs­be­schil­de­rung sind aufgestellt.