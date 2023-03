Ver­let­zun­gen und Ver­schleiß am Knie­ge­lenk – vom Gelenk­er­halt bis zum künst­li­chen Gelenkersatz.

Schmer­zen­den Knie­ge­len­ken kön­nen unter­schied­lich­ste Ursa­chen zugrun­de lie­gen – zum Bei­spiel Schä­den am Menis­kus, Band­ver­let­zun­gen, der Ver­schleiß des Knie­ge­len­kes im Rah­men des Alte­rungs­pro­zes­ses oder auch als Fol­ge von Ver­let­zun­gen (Kno­chen­brü­che, Band­ver­let­zun­gen usw.). Auch höher­gra­di­ge Ach­sen­fehl­stel­lun­gen, wel­che eine ein­sei­ti­ge Bela­stung des Knie­ge­len­kes ver­ur­sa­chen, kön­nen in eine Arthro­se münden.

Dr. med. Mat­thi­as Bie­der­mann, Chef­arzt der Ortho­pä­die und Unfall­chir­ur­gie an der Jura­kli­nik Scheß­litz wird in sei­nem Vor­trag „Ver­let­zun­gen und Ver­schleiß am Knie­ge­lenk – vom Gelenk­er­halt bis zum künst­li­chen Gelenk­er­satz“ über die viel­fäl­ti­ge Sym­pto­ma­tik, Dia­gno­stik und über die mög­li­chen kon­ser­va­ti­ven und ope­ra­ti­ven Behand­lungs­for­men aus­führ­lich infor­mie­ren und auf­klä­ren. Im Anschluss an sei­nen Vor­trag wird Dr. Bie­der­mann ger­ne noch offe­ne Fra­gen beantworten.

Die Gemein­nüt­zi­ge Kran­ken­haus­ge­sell­schaft des Land­krei­ses Bam­berg (GKG) lädt alle Inter­es­sier­ten zu die­ser Infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung am 29. März 2023 um 18:00 Uhr in das BRK-Heim, Grum­bach­stra­ße 3 nach Scheß­litz ein. Die Ver­an­stal­tung ist kosten­frei und bedarf kei­ner Anmeldung.