Die Stadt­bi­blio­thek bie­tet in Koope­ra­ti­on mit dem Ver­ein Que­er Bay­reuth e.V. am Sams­tag, 1. April, um 13 Uhr, in der Black Box des RW21 einen Buch­club mit quee­ren Büchern für Jugend­li­che und jun­ge Erwach­se­ne zwi­schen 12 und 18 Jah­ren an. Bücher mit LGBTQIA+-Charakteren sind häu­fig nur Geheim­tipps. Que­er Bay­reuth e.V. gibt Jugend­li­chen den Raum, wel­che ken­nen­zu­ler­nen. Bei die­sem Buch­club wol­len die Teilnehmer/​innen neue Rei­hen, Bücher und Auto­ren/-innen ken­nen­ler­nen, die sich mit Que­er­ness beschäf­ti­gen oder Cha­rak­te­ren, die LGBT­QIA+ sind, Raum bieten.

Die Jugend­li­chen kön­nen ger­ne ihre eige­nen Bücher mit­brin­gen, die LGBTQIA+-Charaktere beinhal­ten, deren Auto­ren/-innen que­er sind oder die zu dem The­ma pas­sen und die für ein Publi­kum zwi­schen 12 und 18 Jah­ren geeig­net sind. Mit­ge­brach­te Bücher kön­nen vor­ge­stellt oder nur aus­ge­legt wer­den, aber auch extra aus­ge­such­te Bücher aus den Bestän­den des RW21 wer­den vor­ge­stellt und ste­hen zur Aus­lei­he bereit.

Das Ziel des Tref­fens ist, neue Bücher ken­nen zu ler­nen, aber auch eine gemein­sa­me Liste quee­rer Bücher zu erstel­len und zu sehen, ob Bedarf an wei­te­ren Buch­tref­fen besteht.