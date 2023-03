Auf­takt­nie­der­la­ge für die SG II

Trotz span­nen­der Schluss­pha­se, in der die SG noch den Aus­gleich erzie­len hät­te kön­nen, fährt die Mann­schaft des FSV Erlan­gen-Bruck am Ende einen ver­dien­ten Aus­wärts­sieg ein und schiebt sich damit vor­bei an der SG auf den vier­ten Tabellenplatz.

Der Aus­fall eini­ger Spie­le­rin­nen der ersten Mann­schaft macht sich im Umkehr­schluss natür­lich auch im Kader der zwei­ten Mann­schaft bemerk­bar. Trotz­dem konn­te auf ein 9‑gegen‑9 ver­zich­tet wer­den. Bereits nach elf Minu­ten konn­te Johan­na Graf ihre Far­ben in Füh­rung brin­gen. Im Duell mit Brucks Schluss­frau Sarah Yal­cin ließ sie sich nicht zwei­mal bit­ten und schob über­legt ein. In der Fol­ge spiel­te nur noch der Gast aus Erlan­gen und hat­te dabei eini­ge gute Chan­cen. Doch Nata­scha Por­zelt im SG-Tor, die zum ersten Mal über­haupt zwi­schen den Pfo­sten stand, ver­hin­der­te das ein oder ande­re Mal den Aus­gleich. Nach der Halb­zeit­pau­se ein unver­än­der­tes Bild. Bruck spiel­te mun­ter auf und ver­such­te durch Päs­se in die Schnitt­stel­le gefähr­lich zu wer­den, was auch immer wie­der gelang. Einen Abpral­ler konn­te Tor­jä­ge­rin Lina Knau­er dann letzt­end­lich zum ver­dien­ten Aus­gleich ver­wer­ten (54.), ehe Son­ja Rei­sin­ger (61.) und wie­der­um Knau­er (65.) per Dop­pel­schlag auf 3:1 erhöh­ten. Davon wach gerüt­telt spiel­te die SG nun bes­ser, wohin­ge­gen Bruck einen Gang zurück­schal­te­te. Ste­fa­nie Glas hat­te den Anschluss­tref­fer auf dem Fuß, doch ihr Abschluss lan­de­te am Quer­bal­ken. Gol­chin Haghna­za­ri traf dann in der 75. Spiel­mi­nu­te zum 3:2. Alle wei­te­ren Angriffs­be­mü­hun­gen blie­ben lei­der erfolg­los, sodass es beim knap­pen aber letzt­end­lich nicht unver­dien­ten Sieg für die Gäste blieb.