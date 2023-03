Der Stadt­rat Bay­reuth kommt am Mitt­woch, 29. März, um 15 Uhr, zu sei­ner näch­sten Ple­nums­sit­zung zusam­men. Sie wird wie­der als Live­stream ins Inter­net über­tra­gen. Der Live­stream ist über die städ­ti­sche Home­page unter www​.bay​reuth​.de abruf­bar. Dort ist noch bis ein­schließ­lich Mitt­woch auch die ver­gan­ge­ne Stadt­rats­sit­zung, die am 15. Febru­ar statt­ge­fun­den hat, als Video-on-demand abruf­bar. Auf der Tages­ord­nung ste­hen unter ande­rem das Flä­chen­nut­zungs­plan-Ände­rungs­ver­fah­ren und Bebau­ungs­plan­ver­fah­ren rund um die Lohen­grin Ther­me. Außer­dem wird sich das Gre­mi­um mit der Gebüh­ren­er­hö­hung im Kunst­eis­sta­di­on und einer Geschwin­dig­keits­be­schrän­kung in der Thier­gärt­ner Stra­ße befassen.

Die Sit­zung fin­det im Gro­ßen Sit­zungs­saal des Neu­en Rat­hau­ses, Luit­pold­platz 13, statt. Die Tages­ord­nung steht auf der Home­page der Stadt (www​.bay​reuth​.de) zur Verfügung.