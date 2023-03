Öffent­li­che Sai­son­ab­schluss­fei­er am Frei­tag ab 18:00 Uhr in der Roland-Dorschner-Halle

Es ist voll­bracht: Am Sonn­tag­abend fei­er­ten die Sel­ber Wöl­fe den vier­ten Sieg in der ersten Play­down-Run­de über die Heil­bron­ner Fal­ken und haben somit erneut den Klas­sen­er­halt in der DEL2 geschafft. Die­sen wol­len Team und Fans nun gemein­sam fei­ern, bevor sich das Wolfs­ru­del in die wohl­ver­dien­te Som­mer­pau­se verabschiedet.

Ter­min und Location

Dies­mal fin­det die gro­ße Sai­son­ab­schluss­par­ty der Sel­ber Wöl­fe in der Roland-Dor­sch­ner-Hal­le (Sedan­stra­ße 69, 95100 Selb) statt. Ein­lass ist ab 17:30 Uhr, das offi­zi­el­le Pro­gramm star­tet um 18:00 Uhr. Wir bit­ten alle Besu­cher, die Park­plät­ze der Fir­ma NETZSCH hin­ter der Dor­sch­ner-Hal­le zu benutzen.

Jugend­li­che unter 18 Jah­ren, die ohne Erzie­hungs­be­rech­tig­te zur Ver­an­stal­tung kom­men, wer­den zudem gebe­ten, einen aus­ge­füll­ten soge­nann­ten „Mut­ti­zet­tel“, also die Erzie­hungs­be­auf­tra­gung gemäß Jugend­schutz­ge­setz auf eine voll­jäh­ri­ge Per­son, mitzubringen.

Pro­gramm

17.30 Uhr Einlass

18.00 Uhr Beginn mit erster Ver­stei­ge­rungs­run­de von eini­gen aus­ge­wähl­ten Game-Worn-Trikots

19.00 Uhr offi­zi­el­le Begrüßung

19.15 Uhr Autogrammstunde

20.15 Uhr zwei­te Ver­stei­ge­rungs­run­de von eini­gen aus­ge­wähl­ten Game-Worn-Trikots

21.00 Uhr Party

Im Rah­men der Ver­an­stal­tung besteht die Mög­lich­keit, sich inner­halb eines bestimm­ten Zeit­slots an einer Foto­wand mit sei­nen Ido­len foto­gra­fie­ren zu las­sen. Dar­über hin­aus kann die Foto­wand für Sel­fies genutzt werden.

Aus­ge­schenkt wer­den Geträn­ke der Lang-Bräu aus Wun­sie­del und es gibt Spei­sen der Metz­ge­rei Sand­ner aus Selb. Es gibt auch wie­der eine Bar sowie einen Fanartikelstand.