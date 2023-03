OB Andre­as Star­ke betont: „Das ist sehr gut inve­stier­tes Geld“

Bei den Schul­haus­sa­nie­run­gen hält die Stadt Bam­berg das Tem­po wei­ter hoch. „Wir las­sen nicht nach in unse­ren Anstren­gun­gen, die Schü­le­rin­nen und Schü­ler in unse­rer Stadt bestens moder­ni­sier­te Gebäu­de zur Ver­fü­gung zu stel­len, die sie beim Ler­nen ide­al unter­stüt­zen“, betont Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke. Eine aktu­el­le Über­sicht der Maß­nah­men stell­te Finanz­re­fe­rent Bert­ram Felix am Diens­tag dem Finanz­se­nat vor: „Das Inve­sti­ti­ons­vo­lu­men die­ser Pro­jek­te beträgt stol­ze 18,1 Mil­lio­nen Euro.“ Damit, so Star­ke, „blei­ben die Sanie­rungs­maß­nah­men ganz oben auf der Tagesordnung“.

Die aktu­el­len Arbei­ten an über einem Dut­zend Schu­len im Stadt­ge­biet wur­den in einer Prä­sen­ta­ti­on aus­führ­lich erläu­tert. „Das ist sehr gut inve­stier­tes Geld. Damit stär­ken wir nicht nur die Bil­dungs­re­gi­on Bam­berg“, erklärt Star­ke, „son­dern wir lei­sten durch die ener­ge­ti­sche Sanie­rung vie­ler Gebäu­de auch einen wert­vol­len Bei­trag zum Kli­ma­schutz.“ Auch in Repa­ra­tu­ren, Instand­hal­tun­gen, War­tun­gen und Prü­fun­gen sowie Aku­stik­maß­nah­men hat die Stadt noch zusätz­lich 1,2 Mil­lio­nen Euro im Haus­halts­jahr 2022 gesteckt. Felix hält fest: „Allein dafür haben die Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter unse­res Gebäu­de­ma­nage­ments beacht­li­che 1047 Auf­trä­ge für die städ­ti­schen Schu­len erteilt.“

Der stei­gen­de Bedarf an Unter­richts­räu­men vor allem in Bam­berg-Ost wird der­zeit zum Bei­spiel in der nach dem Aus­zug der Fach­hoch­schu­le des Mit­tel­stands frei­ge­wor­de­nen ehe­ma­li­gen Pesta­loz­zi­schu­le gedeckt. Hier wur­den im ver­gan­ge­nen Jahr sechs Räu­me reno­viert, die nun von der Rup­p­recht­schu­le genutzt wer­den. In die­sem Jahr sol­len hier wei­te­re Räu­me für die Hei­del­steig­schu­le fol­gen. Außer­dem befin­det sich in Pla­nung, das Dach­ge­schoss in der Grund­schu­le Gau­stadt aus­zu­bau­en, damit hier vier wei­te­re Räu­me ent­ste­hen. „Die größ­te Her­aus­for­de­rung wird hier der Brand­schutz­nach­weis sein, an dem wir gera­de arbei­ten“, berich­tet Felix.

Die drei größ­ten Projekte

Am mei­sten Geld fließt mit knapp 6,2 Mil­lio­nen Euro in die Teil­sa­nie­rung der Wun­der­burg­schu­le (Bau­jahr 1880), was im Rah­men des kom­mu­na­len Finanz­aus­gleichs (FAZR) mit knapp 3,1 Mil­lio­nen Euro geför­dert wird. Die Maß­nah­me begann im August 2022. Inzwi­schen wur­den die Fas­sa­den an Kapel­len- und Holz­gar­ten­stra­ße neu ver­putzt, die dor­ti­gen Fen­ster getauscht, die Dach­flä­chen erneu­ert sowie Aku­stik und Beleuch­tung opti­miert. Außer­dem wur­de das Gebäu­de an die Fern­wär­me ange­schlos­sen. Es lau­fen noch die Toi­let­ten­sa­nie­rung, die Ver­bes­se­rung des Brand­schut­zes und wei­te­re Fas­sa­den- und Innen­raum­ar­bei­ten. Eben­falls beson­ders auf­wän­dig sind die Pro­jek­te an der Luit­pold­schu­le (Bau­jahr 1901), wo für 2,7 Mil­lio­nen Euro unter ande­rem die beein­drucken­de histo­ri­sche Fas­sa­de wie­der­her­ge­stellt wur­de, und an der Erlö­ser­schu­le (Bau­jahr 1956), wo knapp 2,1 Mil­lio­nen Euro ver­baut wer­den. Die Toi­let­ten­sa­nie­rung und die Ein­rich­tung eines Schü­ler­ca­fés wur­den bereits im Dezem­ber 2022 abge­schlos­sen. Vor­be­rei­tet wird nun die Sanie­rung der Umklei­den, Toi­let­ten und Wasch­räu­me in der Turnhalle.

In Angriff genom­men wird dar­über­hin­aus die Gene­ral­sa­nie­rung der Graf-Stauf­fen­berg-Schu­len (Bau­jahr 1972). Zuletzt war die dor­ti­ge Sport­hal­le rund­erneu­ert wor­den. Inzwi­schen lau­fen bereits die Ver­ga­be­ver­fah­ren, um die ersten Pla­ner für das gesam­te Schul­ge­bäu­de zu finden.

Über­sicht der aktu­el­len Bau­pro­jek­te an den städ­ti­schen Schulen

Dom­schu­le: Sanie­rung der Innen­hof­fas­sa­de mit Dach­sa­nie­rung Toilettenanbau Kosten: 1.172.000 Euro

Dom­schu­le – Schul­haus Wildensorg: Teil­sa­nie­rung inkl. Gebäu­de­hül­le, Ein­gangs­be­reich, Toi­let­ten und Außenflächen Kosten: 810.000 Euro

Erlö­ser­schu­le: Toi­let­ten­sa­nie­rung & Schü­ler­ca­fé 2 + Sanie­rung der Umklei­den, Toi­let­ten und Wasch­räu­me in der Turnhalle Kosten: 2.050.000 Euro

Hei­del­steig­schu­le: Toi­let­ten­sa­nie­rung im Schul­ge­bäu­de und der Turn­hal­le inkl. Umkleiden Kosten: 1.450.000 Euro

Hain­schu­le: Toi­let­ten­sa­nie­rung und Umge­stal­tung der Umkleiden Kosten: 970.000 Euro

Rup­p­recht­schu­le: Durch­füh­rung diver­ser Sanie­rungs­ar­bei­ten am Schul­ge­bäu­de und den Außenflächen Kosten: 150.000 Euro

Hugo-von-Trim­berg-Schu­le: Vor­be­rei­tung der Gene­ral­sa­nie­rung Schulgebäude Kosten: 570.000 Euro

Wun­der­burg­schu­le: Teil­sa­nie­rung Kosten: 6.186.000 Euro

Gan­golf­schu­le: Wie­der­auf­bau Brand­scha­den Nebengebäude Kosten: 140.000 Euro

Luit­pold­schu­le: Fas­sa­den­sa­nie­rung mit Dachreiter Kosten: 2.710.000 Euro

Kuni­gun­den­schu­le: Erst­maß­nah­men Brandschutz Kosten: 416.000 Euro

Grund­schu­le Gaustadt: Schaf­fung neu­er Räu­me im Dachgeschoss Kosten: 1.533.600 Euro



Gesamt­in­ve­sti­ti­on: 18.157.600 Euro