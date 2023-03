Zur dies­jäh­ri­gen Gene­ral­ver­samm­lung fan­den sich nahe­zu 50 Mit­glie­der des Ver­eins ein, um sich über die aktu­el­le Ent­wick­lung im Ver­ein zu informieren.

Der Schüt­zen­ver­ein „Edel­weiß“, der 1963 gegrün­det wur­de, besteht in die­sem Jahr also seit 60 Jahren.

Trotz not­wen­di­ger und umfang­rei­cher Umbau- und Reno­vie­rungs­ar­bei­ten am Ver­eins­heim konn­te die Kas­sie­re­rin Moni­ka Mer­kel einen zufrie­den­stel­len­den Kas­sen­be­richt präsentieren.

Im Sport­be­richt konn­te Vor­stand Horst Batz mit­tei­len, dass der­zeit noch zwei Mann­schaf­ten an den Run­den­wett­kämp­fen teilnehmen.

Jugend­lei­te­rin Sarah May­wald konn­te hier­zu sagen, dass eine Mann­schaft kom­plett mit „jun­gen Erwach­se­nen“ dabei ist und die­se das zwei­te Jahr in Fol­ge in die nächst­hö­he­re Klas­se auf­stei­gen durf­te. Auch zeig­te sich die Jugend­lei­te­rin, die kürz­lich auch die Prü­fung zur Ver­eins­übungs­lei­te­rin erfolg­reich abge­legt hat, erfreut, dass die jugend­li­chen Nach­wuchs­schüt­zen regel­mä­ßig und moti­viert am wöchent­li­chen Trai­ning teilnehmen.

Der erste Vor­stand Horst Batz ging in sei­nem Bericht auf die Ter­mi­ne und Ver­an­stal­tun­gen im ver­gan­ge­nen Jahr ein und gab auch eine kur­ze Vor­schau auf das wei­te­re Jahr bezüg­lich Ter­mi­ne und Veranstaltungen.

Da auf­grund der Pan­de­mie und der damit ver­bun­de­nen Absa­gen und Ver­schie­bun­gen von Ver­an­stal­tun­gen das Königs­schie­ßen 2022 und die Königs­pro­kla­ma­ti­on mit Schüt­zen­zug im Juni statt­fand, stell­te der Vor­stand die Fra­ge an die Ver­samm­lung, ob das Königs­schie­ßen künf­tig wie­der zu gewohn­ter Zeit am Ende des Jah­res durch­ge­führt wer­den soll oder ein Ter­min im Som­mer favo­ri­siert wird. Die anwe­sen­den Mit­glie­der waren hier aber einer Mei­nung, dass das Königs­schie­ßen mit Pro­kla­ma­ti­on künf­tig wie­der „tra­di­tio­nell“ im Dezem­ber / Janu­ar statt­fin­den soll.

Anschlie­ßend folg­ten die Ehrun­gen lang­jäh­ri­ger Ver­eins­mit­glie­der, die von den bei­den Vor­stän­den Horst Batz und Irm­gard Kausch­ke vor­ge­nom­men wurden.

Für 40-jäh­ri­ge Mit­glied­schaft im Ver­ein und beim BSSB wur­den Horst Ilg­ner und Ste­fan Wer­ner geehrt.

Erst­mals konn­te der Ver­ein in die­sem Jahr auch Mit­glie­der für 60 Jah­re Ver­eins­zu­ge­hö­rig­keit ehren, die also bereits im Grün­dungs­jahr 1963 dem Schüt­zen­ver­ein bei­getre­ten sind. Die­se Ehrung erhiel­ten Hart­win Hantl, Erich Hof­mann, Otti­lie Kaul, Kon­rad Rauh, Otto Voit, Anne­ma­rie Wag­ner, Alfred Wer­ner, Lorenz Werner.

Ulri­ke Hofmann

Infor­ma­tio­nen zum Ver­ein unter http://​www​.edel​weiss​-pox​dorf​.de/