Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Ein­bruch in Gaststätte

Eckental/​Eschenau – In der Nacht von Sonn­tag auf Mon­tag wur­de durch bis­lang unbe­kann­te Täter in ein Neben­ge­bäu­de der Gast­stät­te „Säge­werk“ ein­ge­bro­chen. Hier­zu wur­de durch den oder die Unbe­kann­ten zunächst der Glas­ein­satz der Zugangs­tü­re mit­tels eines Steins ein­ge­wor­fen und sich so Zutritt zum Neben­raum ver­schafft. Anschlie­ßend wur­de das Inven­tar durch­wühlt und ein Ham­mer ent­wen­det. Wer sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Tat­ge­sche­hen oder den unbe­kann­ten Tätern geben kann, wird gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen­Land unter der Ruf­num­mer 09131/760514 in Ver­bin­dung zu setzen.

Blin­ker abgerissen

Bai­er­s­dorf – Im Zeit­raum vom 24.03.2023 bis 27.03.2023 wur­de an der West­sei­te des Bahn­hofs, an den dor­ti­gen Fahr­rad­stän­dern, durch einen bis­lang unbe­kann­ten Täter ein Klein­kraft­rad beschä­digt. Durch die­sen wur­den mut­wil­lig bei­de Fahrt­rich­tungs­an­zei­ger des Klein­kraft­ra­des abge­ris­sen. Sach­dien­li­che Hin­weis auf den oder die Täter nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter der Ruf­num­mer 09131/760514 entgegen.

Fahr­zeug berauscht geführt

Bai­er­s­dorf – Durch eine Strei­fe der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land wur­de am Diens­tag­mor­gen ein 22-Jäh­ri­ger aus Ober­fran­ken mit sei­nem Pkw einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Wäh­rend der Kon­trol­le konn­ten dro­gen­ty­pi­sche Aus­fall­erschei­nun­gen fest­ge­stellt wer­den. Ein frei­wil­lig durch­ge­führ­ter Dro­gen­vor­test ver­lief posi­tiv auf Mari­hua­na, wes­halb der 22-Jäh­ri­ger im Kli­ni­kum Forch­heim einer Blut­ent­nah­me unter­zo­gen wur­de. Zudem konn­te im Fahr­zeug eine gerin­ge Mari­hua­na auf­ge­fun­den und sicher­ge­stellt wer­den. Den Fahr­zeug­füh­rer erwar­tet nun eine Anzei­ge wegen dem Füh­ren eines Kraft­fahr­zeugs unter Dro­gen­ein­wir­kung sowie dem uner­laub­ten Besitz von Betäubungsmitteln.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Spie­gel­klat­scher

Wei­sen­dorf. Am 27.03.23 gegen 11.10 Uhr befuhr der Geschä­dig­te mit sei­nem Lkw die St 2259 von Ret­zels­dorf kom­mend in Fahrt­rich­tung Wei­sen­dorf. Bei Km 2,4 kam ihm ein wei­ßer Lkw ent­ge­gen. Auf­grund zu gerin­gem Sei­ten­ab­stand kam es zum Zusam­men­stoß der bei­den Außen­spie­gel. Dadurch ist das Spie­gel­glas des Geschä­dig­ten und beim unfall­flüch­ti­gem Lkw der Außen­spie­gel zer­bro­chen. Der unfall­flüch­ti­ge wei­ße Lkw hat­te die Auf­schrift „Mar­tin Bau­er“ auf der Front. Die Spie­gel­tei­le wur­den sicher­ge­stellt. Es ent­stand Sach­scha­den i.H.v ca. 500,- Euro beim Geschä­dig­ten. Sach­dien­li­che Hin­wei­se zu der Unfall­flucht nimmt die Poli­zei Her­zo­gen­au­rach unter Tel. 09132/ 7809–0 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

Stei­ne beschä­di­gen Windschutzscheibe

Grems­dorf: Am Mon­tag gegen 14.10 Uhr befuhr eine 22jährige Audi A6 Fah­re­rin die B470 in Rich­tung Höch­stadt. Im Bereich der Sand­gru­be Grems­dorf kam ihr ein LKW ent­ge­gen. Als die­ser den Audi pas­sier­te, hör­te sie einen deut­li­chen Knall und stell­te anschlie­ßend zwei Stein­schlä­ge in der Wind­schutz­schei­be fest. Ob die Stei­ne von der Lade­flä­che fie­len oder auf­ge­wir­belt wur­den, konn­te die jun­ge Frau nicht mitteilen.

Hin­ter dem LKW fuhr ein wei­te­rer LKW, der den Unfall gege­be­nen­falls bemerkt haben könnte.

Der Zeu­ge wird gebe­ten, sich mit der Poli­zei in Höch­stadt in Ver­bin­dung zu setzen.