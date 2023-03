Was war das bit­te für ein ver­rück­tes Spiel am zurück­lie­gen­den Sonn­tag! Vor rund 300 enthu­sia­sti­schen Zuschau­ern sichert sich das Team in letz­ter Sekun­de, trotz Nie­der­la­ge und dank des bes­se­ren direk­ten Ver­gleichs, den Final­ein­zug. Bevor wir Sie recht herz­lich zum Final­spiel ein­la­den, möch­ten wir die Gele­gen­heit nut­zen um uns bei Ihnen für den gelei­ste­ten Sup­port zu bedan­ken! Ohne Sie wäre die­ser Erfolg nicht mög­lich! ⬇️

Play­off-FINA­LE RBBL2 gegen RBB München

Ober­fran­ken­hal­le Bayreuth

01.04.2023 um 15:00 Uhr

Wir freu­en uns auf Ihr kom­men. Tra­gen Sie die Mann­schaft mit Ihrer Unter­stüt­zung zum Meistertitel.

Alle die nicht live vor Ort dabei sein kön­nen, haben wie gewohnt die Mög­lich­keit das Spiel über unse­ren LIVE­STREAM unter https://​sport​deutsch​land​.tv/​r​s​v​-​b​a​y​r​e​uth zu verfolgen.

Die Mann­schaft freut sich auf IHREN Support!