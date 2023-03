Nun ist sie da, die Bro­schü­re „Ober­main erle­ben!“, die die Tou­ri­sti­ke­rin­nen aus Alten­kunst­adt, Burg­kunst­adt und Weis­main nach dem gro­ßen Erfolg im ver­gan­ge­nen Jahr auch für 2023 zusam­men­ge­stellt haben.

Und zu erle­ben gibt es viel am Ober­main: „Im Ange­bot haben wir 15 ver­schie­de­ne The­men- und Erleb­nis­wan­de­run­gen, über zehn Füh­run­gen und zwei Genuss­aben­de – ver­teilt auf ins­ge­samt 44 Ter­mi­ne“, freut sich Ste­fa­nie Born­schle­gel, der die Zusam­men­ar­beit mit den Nach­bar­kom­mu­nen sicht­lich Spaß macht. Füh­run­gen durch die „Bor­kusch­ter“ Unter­welt oder über den jüdi­schen Fried­hof am Ebne­ther Berg, Wan­de­run­gen mit Medi­ta­ti­on, Dör­fer­tou­ren oder das belieb­te Wald­ba­den dür­fen im abwechs­lungs­rei­chen Ange­bot nicht feh­len. In Burg­kunst­adt ist in die­sem Jahr zum ersten Mal der „Schu­ster­bu“ dabei, der inter­es­sier­ten Gästen die schön­sten Win­kel und Gas­sen sei­ner Hei­mat­stadt zeigt.

In Weis­main schnürt Erster Bür­ger­mei­ster Micha­el Zapf am 17. Juni die Wan­der­schu­he und freut sich auf vie­le Mit­wan­de­rer: „Ich bin viel drau­ßen unter­wegs und ken­ne mich in Weis­mains Umge­bung sehr gut aus. Da bie­tet es sich an, auch ande­ren die schön­sten Aus­sichts­punk­te zu zei­gen.“ Die Klas­si­ker steu­ert die Gemein­de Alten­kunst­adt bei, die zu einer Wan­de­rung durch die Main­au­en und auf den Kor­di­gast ein­lädt. „Unse­ren Haus­berg, den Kor­ches, muss man ein­fach gese­hen haben, wenn man den Land­kreis Lich­ten­fels besucht“, meint San­dra Herold, die das Pro­gramm für Alten­kunst­adt geplant hat.

Erhält­lich ist die kosten­lo­se Bro­schü­re in allen Rat­häu­sern und in den Tou­rist­infor­ma­tio­nen vor Ort. Auch im Inter­net kann man sie fin­den. „Ein­fach bei Goog­le Ober­main erle­ben 2023 ein­ge­ben, schon hat man sie“, ver­rät Moni­ka Pet­te­rich. „Und dann gar nicht lan­ge über­le­gen, son­dern gleich anmel­den und aufi geht’s!“