Mit einem Fest­got­tes­dienst wur­de der neue Vor­stand und Dia­kon im Febru­ar in sein Amt ein­ge­führt. Den dia­ko­ni­schen Unter­neh­mens­ver­bund will der 46-Jäh­ri­ge künf­tig klar, inno­va­tiv und poli­tisch ambi­tio­niert leiten.

Seit 1. Dezem­ber 2022 führt der Dia­kon Kai Stäh­ler Stadt­mis­si­on Nürn­berg und Dia­ko­nie Erlan­gen als Vor­stand­vor­sit­zen­der. „Ver­traut den neu­en Wegen“ – das Mot­to unter das er sei­ne fei­er­li­che Amts­ein­füh­rung stell­te, gilt dabei in vie­ler­lei Hin­sicht: So wol­le er den Her­aus­for­de­run­gen im neu­en Amt pro­ak­tiv begeg­nen: „Klar in der Ver­ant­wor­tung, inno­va­tiv im Ange­bot, gestal­tungs­wil­lig im Zusam­men­spiel mit Politik.“

Aus­ge­rich­tet auf eine gute Versorgung

Er habe den „schö­nen Auf­trag“ sich voll dar­auf kon­zen­trier­ten zu kön­nen, was für die Men­schen in der Regi­on jetzt am wich­tig­sten sei und meint damit sowohl poten­ti­el­le Klienten*innen und Hil­fe­su­chen­de als auch die eige­nen Mit­ar­bei­ten­den, die die sozia­le Ver­sor­gung der Regi­on sichern. Ein wich­ti­ges Ziel sei es des­halb, den Ein­fluss von Stadt­mis­si­on Nürn­berg und Dia­ko­nie Erlan­gen auf allen sozi­al­po­li­ti­schen Ebe­nen zu stär­ken: „Wir wol­len die Rah­men­be­din­gun­gen der Sozi­al- und Pfle­ge­ar­beit als Trä­ger mit­ge­stal­ten. Knap­pe kom­mu­na­le Kas­sen, stei­gen­der Kosten­druck, enor­me demo­gra­fi­sche Her­aus­for­de­run­gen, sich über Gene­ra­tio­nen ver­fe­sti­gen­de Not­la­gen in bestimm­ten Bevöl­ke­rungs­tei­len – die aus­sichts­reich­sten Lösun­gen dafür wer­den wir nur fin­den, wenn wir als sozia­le Trä­ger gemein­sam mit den poli­ti­schen Ent­schei­dern am Tisch sitzen.“

Das Schö­ne an Stadt­mis­si­on Nürn­berg und Dia­ko­nie Erlan­gen sei, dass „gera­de Lei­stun­gen, die nicht voll finan­ziert sind, aber für die Pro­ble­me im groß­städ­ti­schen Bal­lungs­ge­biet wich­tig sind, beson­ders im Blick sind“ – etwa Bera­tungs­stel­len für alle Lebens-Not­la­gen eben­so wie die Dien­ste der Armuts- und Woh­nungs­lo­sen­hil­fe. „Stra­te­gisch ist für uns ent­schei­dend, wo die Not am größ­ten ist, nicht was am besten ins wirt­schaft­li­che Port­fo­lio passt“, betont der Dia­kon und Sozi­al­ma­na­ger Stähler.

Als star­kes, dia­ko­ni­sches Gesamt­un­ter­neh­men in der Regi­on wirksam

Dabei sei die kla­re „regio­na­le Ver­or­tung“ sowohl für die Stadt­mis­si­on Nürn­berg als auch die Dia­ko­nie Erlan­gen wich­tig. „Wir rich­ten uns aus auf die spe­zi­fi­schen Bedar­fe und Brenn­punk­te in unse­rer Metro­pol­re­gi­on aus, wir wol­len vor Ort sicht­bar und wirk­sam sein.“ Schon seit 2013 arbei­ten Stadt­mis­si­on Nürn­berg und Dia­ko­nie Erlan­gen des­halb eng im Ver­bund zusam­men. Man wol­le sich zu einem ver­ein­ten dia­ko­ni­schen Regio­nal-Unter­neh­men wei­ter­ent­wickeln. „Wir wol­len unse­re Kräf­te ja auf die Sozi­al­ar­beit in unse­ren Städ­ten kon­zen­trie­ren. Es macht Sinn unse­re wirt­schaft­li­che und admi­ni­stra­ti­ve Orga­ni­sa­ti­on zu bündeln.“

Christ­lich-dia­ko­ni­sches Fundament

Dass sich der zwei­fa­che Vater Kai Stäh­ler nicht nur als „Sozi­al­ma­na­ger“ ver­steht, wur­de auch bei der fei­er­li­chen Amts­ein­füh­rung in der Nürn­ber­ger Jakobs­kir­che sicht­bar. Es sei ihm wich­tig, dass Dia­ko­nie und Kir­che eng zusam­men­wir­ken, betont Stäh­ler. So lag auch der Fest­got­tes­dienst am 9. Febraur in kirch­li­cher und dia­ko­ni­scher Hand: Der Nürn­ber­ger Stadt­de­kan Dr. Jür­gen Körn­lein, der Erlan­ger Dekan Peter Husch­ke und der Seni­or der Rum­mels­ber­ger Brü­der­schaft, Dia­kon Peter Bar­bi­an, seg­ne­ten Stäh­ler für die neu­en Auf­ga­ben. Beglei­tet wur­de die Zere­mo­nie von etwa 150 Gästen, dar­un­ter vie­le Mit­ar­bei­ten­de und Vertreter*innen öffent­li­cher Insti­tu­tio­nen. Stäh­ler selbst pre­dig­te und stell­te dabei das „Ver­trau­en inein­an­der“ und auf einen „guten Gott, der in aller dia­ko­ni­schen Arbeit erleb­bar wird“ als Leit­mo­tiv in den Mit­tel­punkt. Mit die­ser posi­ti­ven Grund­hal­tung kön­ne man sich gemein­sam neu­en Wegen und Ver­än­de­run­gen stel­len – zusam­men mit allen Mit­ar­bei­ten­den und Partner*innen, die die Dia­ko­nie hier in Nürn­berg und Erlan­gen habe. „Ich freue mich mit Ihnen allen gemein­sam unter­wegs zu sein“, sag­te er zum Abschluss sei­ner Predigt.

Zum Hin­ter­grund

Der 1976 in Bay­reuth gebo­re­ne Kai Stäh­ler ist gelern­ter Erzie­her, stu­dier­ter Sozi­al­päd­ago­ge und Sozi­al­ma­na­ger sowie aus­ge­bil­de­ter Dia­kon der Rum­mels­ber­ger Brü­der­schaft. In Frank­furt (Oder) ver­ant­wor­te­te er in den ver­gan­ge­nen vier Jah­ren die Arbeit eines rund 600-Mit­ar­bei­ter-star­ken dia­ko­ni­schen Ver­eins mit vier gemein­nüt­zi­gen Toch­ter­ge­sell­schaf­ten, die u.a. in der Ein­glie­de­rungs­hil­fe, der Pfle­ge- und Hos­piz­ar­beit sowie mit diver­sen inte­gra­ti­ven Bil­dungs- und Werk­statt­ein­rich­tun­gen und Bera­tungs­dien­sten im bran­den­bur­gi­schen Frank­furt tätig sind. Zuvor arbei­te­te Stäh­ler in geschäfts­lei­ten­der Posi­ti­on bei unter­schied­li­chen sozia­len Trä­gern in Fran­ken und der Ober­pfalz, dar­un­ter bei der Lebens­hil­fe Neu­markt e.V. und dem Evan­ge­li­schen Ein­rich­tungs­ver­bund Ober­as­bach. Seit Dezem­ber 2022 steu­ert er als Vor­stands­vor­sit­zen­der gemein­sam mit der Finanz­vor­stän­din Gabi Ruben­bau­er den Ver­bund von Stadt­mis­si­on Nürn­berg und Dia­ko­nie Erlan­gen, zu dem 70 Ein­rich­tun­gen und Dien­ste sowie elf Toch­ter­ge­sell­schaf­ten zäh­len, in denen 1.900 haupt­amt­li­che und über 600 ehren­amt­lich Mit­ar­bei­ten­de beschäf­tigt sind.