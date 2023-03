Früh­jahrs­emp­fang in Herzogenaurach

Der Kreis­ver­band von Bünd­nis 90/​Die Grü­nen im Land­kreis Erlan­gen-Höch­stadt hat am 27. März 2023 zum Früh­jahrs­emp­fang nach Her­zo­gen­au­rach ein­ge­la­den. Man­fred Bach­may­er, stell­ver­tre­ten­der Land­rat und Bezirks­tags­kan­di­dat, begrüß­te über 100 Gäste aus Poli­tik, Ver­ei­nen und Kul­tur. In sei­nem Gruß­wort mach­te er deut­lich, dass nie­der­schwel­li­ge, loka­le Bera­tungs­an­ge­bo­te für Men­schen mit Depres­sio­nen gera­de jetzt nach der Coro­na-Pan­de­mie not­wen­dig sind. Kom­mu­nen, Land­krei­se und der Bezirk sind hier gefor­dert, koor­di­niert zu han­deln. Dr. Moni­ka Tre­mel, die Land­tags-Direkt­kan­di­da­tin der Grü­nen, erläu­ter­te, dass sie mit ihrer Kan­di­da­tur Kin­der und Jugend­li­che „aus dem toten Win­kel der Poli­tik holen“ möch­te. Dies bedeu­tet eine bes­se­re Auf­stel­lung von Kitas und Schu­len genau­so eine Absen­kung des Wahl­al­ters auf 16 Jah­re oder Anpacken für den Kli­ma­schutz. Haupt­red­ner des Abends war Lud­wig Hart­mann, grü­ner Spit­zen­kan­di­dat für Bay­ern. Wegen des Bahn­streiks schick­te er sei­ne grü­nen Per­spek­ti­ven online nach Her­zo­gen­au­rach. Er for­dert ein kla­res Bekennt­nis für sau­be­re Ener­gie in Bay­ern, mehr Schutz für Natur und Was­ser und plä­diert für einen spar­sa­men Umgang mit Flä­chen. Hart­mann for­der­te ein Grund­was­ser-Kata­ster, „damit wir end­lich wis­sen, wie viel Grund­was­ser über­haupt ent­nom­men wird“ und eine Poli­tik, „die denkt, bevor der Bag­ger kommt“.