Heiß, hei­ßer, Der­by­zeit: In knapp einer Woche emp­fängt der FCE die DJK im Fuchs-Park

Könn­te man die Vor­freu­de unter den Fuß­ball­fans in der Regi­on mes­sen, wäre das Ergeb­nis in die­sen Tagen ein­deu­tig: Die Fie­ber­kur­ve geht steil nach oben, es ist wie­der Der­by­zeit in Bam­berg. In knapp einer Woche (4. April, 19 Uhr) emp­fängt der FC Ein­tracht im Fuchs-Park-Sta­di­on die DJK Don Bos­co. Was dies­mal die Tem­pe­ra­tur der Anhän­ger in bei­den Lagern noch zusätz­lich befeu­ern dürf­te, ist die Tabel­len­kon­stel­la­ti­on: Erst­mals geht es im Stadt­du­ell noch um viel mehr als nur ums Pre­sti­ge. Der FCE will im Kampf um den Regio­nal­li­ga­auf­stieg alle Trümp­fe in der Hand behal­ten, die Gäste aus dem Stadt­teil Wil­densorg brau­chen jeden Punkt, um einen Abstieg in die Lan­des­li­ga zu ver­mei­den. Und dann ver­leiht noch ein zusätz­li­cher Umstand dem Der­by beson­de­re Wür­ze: Micha­el Hutz­ler, der ehe­ma­li­ge Erfolgs­coach des FC Ein­tracht Bam­berg, sitzt seit der Win­ter­pau­se auf der Trai­ner­bank von Gelb-Grün mit dem kla­ren Auf­trag, die Klas­se zu halten.

„Ich glau­be, mehr Bri­sanz geht nicht. Die Vor­ge­schich­te für die­ses Der­by hät­te Hitch­cock nicht bes­ser schrei­ben kön­nen“, unter­streicht FCE-Sport­vor­stand Sascha Dorsch. Was sich bereits an den Zah­len für den Ticket­ver­kauf mes­sen lässt: „Wir rech­nen auf jeden Fall mit einer aus­ver­kauf­ten Haupt­tri­bü­ne. Der Fuchs-Park ist ja aber groß genug und auf der Gegen­ge­ra­de sind noch Plät­ze frei. Trotz­dem emp­feh­le ich drin­gend, die Kar­ten im Vor­ver­kauf zu besor­gen, damit es gar nicht zu gro­ßen Schlan­gen vor den Kas­sen­häus­chen kommt“, so Dorsch.

Der Abend im Fuchs-Park ver­spricht nicht nur auf dem Rasen unter­halt­sam zu wer­den. Die Ver­ant­wort­li­chen haben auch ein bun­tes Rah­men­pro­gramm zusam­men­ge­stellt, das von Radio Bam­berg Mode­ra­tor X beglei­tet wird. Neben einem Glücks­rad des TÜV Nord wird auch ein hoch­wer­ti­ger Büro­stuhl der Fir­ma Greb Büro­mö­bel ver­lost, eine Pres­se­kon­fe­renz sowie wei­te­re Pro­gramm­punk­te run­den das Spiel ab.

Obwohl FCE-Coach Jan Gern­lein immer von Spiel zu Spiel denkt, will er ein gewis­ses „Krib­beln im Bauch“ nicht leug­nen, wenn er ans Der­by denkt: „Der Fokus gilt ganz klar zunächst ein­mal der Auf­ga­be in Ammer­thal an die­sem Sams­tag. Das wird schwer genug. Aber natür­lich bekom­men wir das Spiel gegen die DJK nicht ganz aus den Hin­ter­köp­fen. Jeder freut sich, jeder ist heiß und wird sein Bestes vor einer statt­li­chen Kulis­se geben. Dazu noch ein Abend­spiel unter Flut­licht – unter dem Strich ist also all das gebo­ten, wor­auf Du Dich als Fuß­bal­ler freust!“

Tickets gibt es unter: https://​fce2010​.reser​vix​.de/​e​v​e​nts