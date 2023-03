Start in den Sommer

Der Früh­ling lässt sich bereits erah­nen, die Rei­se­lust wächst mit jedem Tag: Seit Sonn­tag, 26. März 2023 gilt der neue Som­mer­flug­plan des Air­port Nürn­berg. 65 Flug­zie­le sind dann non­stop erreich­bar, dar­un­ter die schön­sten Urlaubs­län­der rund ums Mit­tel­meer und die Kanaren.

„Ob Bade­ur­laub, Städ­te­trip, Geschäfts­rei­se oder ein Besuch bei Freun­den und Ver­wand­ten – die Aus­wahl ist rie­sig. Das Flug­an­ge­bot erreicht wie­der den Umfang von vor der Pan­de­mie und dank opti­mier­ter Abläu­fe und mehr Per­so­nal kön­nen die Pas­sa­gie­re ent­spannt abhe­ben“, sagt Dr. Micha­el Hupe, Geschäfts­füh­rer des Air­port Nürnberg.

Spa­ni­en lockt mit zehn Sonnenzielen

Mal­lor­ca, das Top-Ziel im Som­mer­flug­plan, wird mehr­mals täg­lich ange­flo­gen: Neben Ryan­air und Coren­don Air­lines haben Euro­wings und Con­dor die belieb­te­ste Insel der Fran­ken im Pro­gramm. Auch die tren­di­ge Balea­ren­in­sel Ibi­za ist non­stop erreich­bar. Auf dem spa­ni­schen Fest­land locken Ali­can­te, Bar­ce­lo­na, Giro­na, Mála­ga, Sevil­la und Valen­cia. Auch die Kana­ren sind dabei: Fuer­te­ven­tura, Gran Cana­ria, Lan­za­ro­te und Tene­rif­fa. In Por­tu­gal steu­ert die iri­sche Air­line Por­to und Faro auf dem Fest­land, die immer­grü­ne Insel Madei­ra sowie Pon­ta Del­ga­da auf den Azo­ren an.

Son­ne und Kul­tur tan­ken in Italien

Ryan­air, mit zwei sta­tio­nier­ten Flug­zeu­gen in Nürn­berg ver­tre­ten, lässt Ita­li­en-Fans jubeln: Bari, Bolo­gna, Caglia­ri, Lame­zia Ter­me, Nea­pel, Paler­mo, Vene­dig – was will man mehr? Ein wei­te­res Son­nen­ziel ist Zadar in Kroatien.

Ein Herz für die Türkei

Gera­de in die­sen Zei­ten ist die Tür­kei auf den Tou­ris­mus ange­wie­sen. Die Feri­en­flie­ger von Coren­don Air­lines heben nach Bodrum, Dala­man, Izmir und natür­lich Anta­lya ab, sind aber auch nach Ada­na, Anka­ra und Kay­se­ri unter­wegs. Anta­lya wird dar­über hin­aus von Sun­Ex­press, Free­bird, Pega­sus sowie den bei­den neu­en Flug­ge­sell­schaf­ten Southwind und Mavi Gök ange­flo­gen. Die belieb­te Urlaubs­re­gi­on ist von den Fol­gen des Erd­be­bens nicht betrof­fen. Die pul­sie­ren­de Metro­po­le Istan­bul errei­chen Rei­sen­de wahl­wei­se über den neu­en Flug­ha­fen Istan­bul mehr­mals täg­lich mit Tur­ki­sh Air­lines oder über den öst­lich gele­ge­nen Flug­ha­fen Sabi­ha Gök­çen mit Pegasus.

Insel­hüp­fen in Griechenland

Aege­an Air­lines fliegt nach Athen, wei­te­re grie­chi­sche Zie­le sind Thes­sa­lo­ni­ki und die Inseln Kor­fu, Kos, Rho­dos und Kre­ta (neben Hera­klion auch Cha­nia) mit ver­schie­de­nen Air­lines. Auf Zypern wird Lar­na­ca ange­flo­gen. Wizz Air bringt Son­nen­hung­ri­ge an den berühm­ten Gold­strand im bul­ga­ri­schen Var­na. Tune­si­en ist mit dem Bade­ziel Enfid­ha ver­tre­ten. Mit Coren­don Air­lines, Air­Cai­ro und Smart­Ly­nx gehen gleich drei Flug­ge­sell­schaf­ten an den Start in Rich­tung der ägyp­ti­schen Tau­cher­pa­ra­die­se Hurgha­da und noch bis Ende April Mar­sa Alam.

Ost­eu­ro­päi­sche Metro­po­len entdecken

Die Zahl der Non­stop-Zie­le in Ost­eu­ro­pa hat in den letz­ten Jah­ren stark zuge­nom­men. Wizz Air hat sich hier als füh­ren­de Air­line eta­bliert, aber auch ande­re Flug­ge­sell­schaf­ten wie Ryan­air haben eini­ge Zie­le im Reper­toire. Tira­na in Alba­ni­en ist ein belieb­tes Urlaubs­ziel, das mit Gast­freund­schaft, guter Küche, nied­ri­gen Prei­sen und Pal­men­strän­den lockt. Gefragt sind auch Tuz­la in Bos­ni­en und Her­ze­go­wi­na sowie Sofia in Bul­ga­ri­en. In Litau­en wird Vil­ni­us ange­flo­gen, in Nord­ma­ze­do­ni­en Skop­je. Das pol­ni­sche Kra­kau ist eben­so dabei wie Bel­grad in Ser­bi­en und Buka­rest, Cluj-Napo­ca und Sibiu in Rumä­ni­en sowie die unga­ri­sche Metro­po­le Budapest.

Mit ein­mal Umstei­gen in die gan­ze Welt

Über sie­ben Dreh­kreuz­flug­hä­fen sind inter­kon­ti­nen­ta­le Zie­le welt­weit erreich­bar: Luft­han­sa knüpft Nürn­berg mit täg­li­chen Flü­gen an den Hub in Frank­furt an, SWISS an Zürich, Austri­an Air­lines an Wien, KLM an Amster­dam, Air France an Paris, Bri­tish Air­ways an Lon­don-Heath­row, Tur­ki­sh Air­lines an Istan­bul. Vie­le Rei­se­bu­chungs­por­ta­le im Inter­net bie­ten einen Ticket-Mix an, der eine eigen­stän­di­ge Zusam­men­stel­lung von Anschluss­flü­gen ermög­licht. So erge­ben sich beim soge­nann­ten Self Con­nec­ting zahl­rei­che wei­te­re Umstei­ge­mög­lich­kei­ten mit Low-Cost-Airlines.

Die Som­mer­zie­le kön­nen ein­zeln oder als Pau­schal­rei­se gebucht wer­den. Das Rei­se­bü­ro berät gern. Alle Zie­le in der Über­sicht unter air​port​-nuern​berg​.de/​f​l​u​g​p​lan.