Das Medi­en­zen­trum Bay­reuth hat in den Oster­fe­ri­en vom 31. März bis 14. April geschlos­sen. Der Down­load von Online­me­di­en ist jeder­zeit mög­lich. Bestel­lun­gen und Anfra­gen kön­nen jeder­zeit per E‑Mail an verleih@​medienzentrum-​bayreuth.​de erfol­gen. Die aktu­el­len Öff­nungs­zei­ten ab 17. April fin­den Inter­es­sier­te dann zu gege­be­ner Zeit auf der Home­page des Medi­en­zen­trums unter medi​en​zen​trum​-bay​reuth​.de.