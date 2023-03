Mit einem über­ra­schen­den 78:55 Aus­wärts­sieg in Leip­zig machen die Bau­nach Young Pikes einen gro­ßen Schritt in Rich­tung Klas­sen­er­halt in der 2. Regio­nal­li­ga Nord, da sie jetzt drei Spiel­ta­ge vor Sai­son­ende den Abstand auf den direk­ten Abstiegs­platz ver­grö­ßern konnten.

Im 1. Vier­tel war es der über­ra­gen­de Jonas Zilins­kas, der die Bau­n­a­cher im Spiel hielt. Er sorg­te für die ersten sechs Zäh­ler der Ober­fran­ken und trug 14 Punk­te zur knap­pen 17:15 Füh­rung nach zehn Minu­ten bei.

Auch im 2. Abschnitt blieb die Inten­si­tät in der Bau­n­a­cher Ver­tei­di­gung hoch. Man gestat­te­te den „Uni-Rie­sen“ nur noch zehn Punk­te und konn­te so die Füh­rung bis zur Halb­zeit auf 37:25 ausbauen.

Nach dem Sei­ten­wech­sel sahen die zahl­rei­chen Zuschau­er dann die vor­ent­schei­den­de Pha­se. Die Schütz­lin­ge von Gabri­el Strack und Jörg Mau­solf sorg­ten wei­ter­hin für Druck in der Defen­se und erlaub­ten sich nur weni­ge Unkon­zen­triert­hei­ten im Angriff. Lohn war eine deut­li­che 47:25 Füh­rung in der 24. Minu­te. So war nach dem 3. Vier­tel beim Stand von 56:34 aus Bau­n­a­cher Sicht bereits eine Vor­ent­schei­dung gefallen.

Auch im letz­ten Vier­tel geriet der Sieg der Gäste nie in Gefahr. Erfreu­lich war neben der aus­ge­gli­che­nen Team­lei­stung, dass Basti­an Nückel sei­ne ersten Zäh­ler in der Regio­nal­li­ga auf den Spiel­be­richts­bo­gen brachte.

„Für mich war das das beste Spiel der Sai­son. Der Schlüs­sel war eine sehr aggres­si­ve und kon­se­quen­te Team­ver­tei­di­gung. Beson­ders freut mich, dass vor allem die zwei­te Gar­de abge­lie­fert hat und einen erheb­li­chen Anteil an die­sem Sieg hat­te!“, kom­men­tier­te ein über­glück­li­cher Coach Gabri­el Strack die­se star­ke Leistung.

Lei­der folgt nun wie­der eine län­ge­re Pau­se. Erst am 22. April steht das näch­ste Spiel in Bay­reuth auf dem Pro­gramm, mit dem dann die hei­ße Schluss­pha­se im Kampf um den Klas­sen­er­halt ein­ge­läu­tet wird.

Bau­nach Young Pikes: Zilins­kas 29 Punkte/​1 Drei­er, Höl­lerl 9/2, Schön­bäck 8, Satt­ler 6/1, Nückel 6, Rümer 5, Kasche 5/1, Okah 4, Kaza­ke­vici­us 3, Bilic 3/1, Kri­za­no­vic, Wachsmuth.

2. Regio­nal­li­ga Nord

USC Leip­zig – Bau­nach Young Pikes 55:78