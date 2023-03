Kurz vor Fer­tig­stel­lung und Ein­wei­hung über­gibt der Club der moder­nen Haus­frau­en 1.000 Euro an das Kin­der-und Jugend­hos­piz Ster­nen­zelt in Bam­berg. „ Die Auf­nah­me von Fami­li­en in Aus­nah­me­si­tua­tio­nen, ist uns ein wich­ti­ges Anlie­gen“, so Danie­la Rein­fel­der 1. Vor­sit­zen­de. „Hier kön­nen Geschwi­ster­kin­der ein­mal die Haupt­rol­le spie­len und All­tags­si­tua­tio­nen, wie gemein­sa­me Mahl­zei­ten statt­fin­den.“ Jeder Euro ist gut ange­legt und hilft auch zukünf­tig im Betrieb. „Wir sind stolz als Club der moder­nen Haus­frau­en einen klei­nen Bei­trag zu leisten.“