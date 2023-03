Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Dro­gen am Steuer

Am Sonn­tag­nach­mit­tag geriet ein 24jähiger Cobur­ger Stu­dent mit sei­nem Opel Astra in Creid­litz in eine Ver­kehrs­kon­trol­le der Cobur­ger Poli­zei. Bei dem jun­gen Mann wur­den kör­per­li­che Auf­fäl­lig­kei­ten fest­ge­stellt, ein durch­ge­führ­ter Dro­gen­schnell­test ver­lief danach tat­säch­lich auch posi­tiv auf THC und Amphet­ami­ne. Die Wei­ter­fahrt wur­de unter­bun­den und eine Blut­ent­nah­me durch­ge­führt. Der Fah­rer muss ich jetzt wegen Fah­ren unter Dro­gen­ein­fluss und dem Besitz von Dro­gen straf­recht­lich verantworten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Unbe­kann­ter beschä­digt Nissan

Mark­tro­dach: Am Sonn­tag zwi­schen 21:25 und 22:05 Uhr wur­de in der Haupt­stra­ße in Unter­ro­dach ein wei­ßer Nis­san Note beschä­digt. Das Fahr­zeug war zur Tat­zeit vor dem Anwe­sen Nr. 40 geparkt. Ein bis­lang unbe­kann­ter Täter hat­te einen der Schei­ben­wi­scher­ar­me mut­wil­lig abge­ro­chen und hier­bei einen Scha­den in Höhe von rund 40,- Euro ver­ur­sacht. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Kro­nach entgegen.