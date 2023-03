HOF. Am Don­ners­tag, 23. März 2023, ergau­ner­ten sich Trick­be­trü­ger mit der Masche des Schock­an­rufs Bar­geld und Schmuck von einer Senio­rin aus Hof. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof bit­tet um Zeugenhinweise.

Don­ners­tag­nach­mit­tag rie­fen die Betrü­ger bei der Dame an und beweg­ten sie mit der Geschich­te, ihr Sohn hät­te einen schwe­ren Ver­kehrs­un­fall ver­ur­sacht und kön­ne nur durch eine hohe Kau­ti­on vor dem Gefäng­nis bewahrt wer­den, zur Über­ga­be von Bar­geld und Schmuck im Gesamt­wert einer nied­ri­gen fünf­stel­li­gen Sum­me. Eine weib­li­che Geld­ab­ho­le­rin begab sich zur Adres­se der Senio­rin im Bir­ken­weg in Hof, wo sie die Wert­sa­chen an der Haus­tü­re ent­ge­gen­nahm. Geld und Schmuck befan­den sich bei der Aus­hän­di­gung in zwei wei­ßen DIN A4 Umschlägen.

Die Geld­ab­ho­le­rin wird wie folgt beschrieben:

Zir­ka 30 Jah­re alt

Zir­ka 165 Zen­ti­me­ter groß

Schwarz­brau­nes, schul­ter­lan­ges, glat­tes Haar

Führ­te ein schwar­zes Mobil­te­le­fon mit

Flüch­te­te in öst­li­che Richtung

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof führt die Ermitt­lun­gen und bit­tet um Hin­wei­se aus der Bevöl­ke­rung. Wer sach­dien­li­che Anga­ben machen kann, wird gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 09281/704–0 bei der Kri­po Hof zu melden.