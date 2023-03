Sozi­al­mi­ni­ste­rin unter­zeich­net Ver­ein­ba­rung – Frei­staat stellt künf­tig 2,5 Mio. Euro jähr­lich bereit

Der Frei­staat über­nimmt künf­tig die GEMA-Gebüh­ren für zwei Ver­an­stal­tun­gen pro Ver­ein pro Jahr. Davon pro­fi­tie­ren alle ehren­amt­li­chen Orga­ni­sa­tio­nen. Ehren­amts­mi­ni­ste­rin Ulri­ke Scharf und Georg Oel­ler, Vor­stands­mit­glied der GEMA, haben heu­te im Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­um für Fami­lie, Arbeit und Sozia­les die ent­spre­chen­de Ver­ein­ba­rung unterzeichnet.

Bay­erns Ehren­amts­mi­ni­ste­rin Ulri­ke Scharf betont: „Mehr Zeit fürs Mit­ein­an­der, weni­ger Büro­kra­tie, weni­ger Kosten – das GEMA-Gra­tis­ticket ent­la­stet gezielt unse­re baye­ri­schen ehren­amt­li­chen Orga­ni­sa­tio­nen. Es ist mir ein beson­de­res Anlie­gen, dass wir die­ses star­ke Zei­chen der Wert­schät­zung für das Ehren­amt set­zen. Ich freue mich, dass die bereit­ge­stell­ten Mit­tel noch ein­mal kräf­tig auf­ge­stockt wur­den. Bay­erns Herz schlägt für das Ehren­amt! Gemein­sam ist Bay­ern stark!“

Georg Oel­ler, Vor­stands­mit­glied der GEMA, begrüßt das Vor­ha­ben: „Mit die­sem Ver­trag unter­stüt­zen wir die Musik­nut­zung, die ein ele­men­ta­rer Bestand­teil eines leben­di­gen und sozia­len Ver­eins­le­bens in den Kom­mu­nen ist. Wir freu­en uns sehr, dass die Baye­ri­sche Staats­re­gie­rung die Nut­zung von Live- und Ton­trä­ger­mu­sik so groß­zü­gig för­dert und damit ein star­kes Signal an die vie­len ehren­amt­lich täti­gen Ver­ei­ne sen­det, die dadurch auch finan­zi­ell ent­la­stet werden.“

Ehren­amts­be­auf­trag­te Eva Gott­stein, MdL freut sich: „Gera­de in Zei­ten wie die­sen ist es wich­tig, wie­der mehr zusam­men­zu­kom­men und als Gesell­schaft zusam­men­zu­rücken. Das pas­siert vor allem auf ehren­amt­lich orga­ni­sier­ten Festen und Ver­an­stal­tun­gen. Mit dem neu­en GEMA-Ver­trag sorgt der Frei­staat für einen ech­ten Schub für das Ehren­amt in Sachen Fest- und Fei­er­kul­tur und unter­stützt damit Bay­erns Ver­ei­ne vorbildlich!“

Die Ver­ei­ne kön­nen ihre Ver­an­stal­tun­gen ab 5. April auf dem Por­tal der GEMA anmel­den. Der Frei­staat deckt damit die Kosten für alle Ver­ei­ne ab, also für jene mit und ohne bestehen­den GEMA-Rah­men­ver­trag. Die Ver­ein­ba­rung gilt für Ver­an­stal­tun­gen von Ver­ei­nen, die kei­nen Ein­tritt kosten, mit Ton­trä­gern und mit Live­mu­sik, im Innen- und im Außen­be­reich – bei einer Maxi­mal­flä­che von 300 Qua­drat­me­tern. Die Mit­tel, die der Frei­staat auf­wen­det, wur­den noch­mal um eine Mil­li­on jähr­lich Euro erhöht und betra­gen nun ins­ge­samt 2,5 Mil­lio­nen Euro jähr­lich. Ent­spre­chend ist auch die Zahl der betrof­fe­nen Ver­an­stal­tun­gen gestie­gen – sie liegt nun bei bis zu 120.000 Veranstaltungen.