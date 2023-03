Ein­la­dung zum näch­sten VCD-Info­Treff, der wie immer am letz­ten Mitt­woch eines jeden Monats, dies­mal also am Mitt­woch, 29.03.2023, um 19:00 Uhr stattfindet.

Der Info­tref­fen fin­det nur online statt unter https://​meet​.jit​.si/​V​C​D​-​F​O​-​I​n​f​o​T​r​eff.

Sie alle, auch alle Ihre Freun­de und Bekann­te, sind ein­ge­la­den, zu allen Ver­kehrs­the­men in Stadt und Land­kreis Forch­heim mit­zu­dis­ku­tie­ren. Eine geson­der­te Anmel­dung zur Dis­kus­si­ons­run­de ist nicht notwendig.

Dis­kus­si­ons­the­men könn­ten z. B. sein: Bus­ver­kehr in Stadt und Land­kreis, Innen­stadt­pla­nung Forch­heim, div. Bebau­ungs­plä­ne in Forch­heim und was Sie für wich­tig halten.