Nach einer gelun­ge­nen Pre­miè­re im ver­gan­ge­nen Jahr wird auch heu­er das Spar­tan Race Trifec­ta Weekend vom 16.–18. Juni 2023 tau­sen­de Sport­le­rin­nen und Sport­ler nach Kulm­bach locken. Die Vor­be­rei­tun­gen lau­fen sowohl bei der Ver­an­stal­ter­agen­tur „Plan B“, als auch im Kulm­ba­cher Rat­haus bereits seit Monaten.

„Anspruchs­vol­ler Sport auf den drei Strecken Sprint, Super und Beast sowie ein attrak­ti­ves Rah­men­pro­gramm auf dem EKU-Platz in Kulm­bach sol­len für eine ganz beson­de­re Atmo­sphä­re sor­gen und Kulm­bach für drei Tage zum Spar­tan-Zen­trum in ganz Euro­pa machen“, blickt Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Leh­mann vol­ler Vor­freu­de auf das Event.

Auch in die­sem Jahr ist die Stadt Kulm­bach wie­der auf die Unter­stüt­zung zahl­rei­cher Hel­fe­rin­nen und Hel­fer ange­wie­sen, die die Ver­an­stal­tung in den viel­fäl­tig­sten Berei­chen unter­stüt­zen: Gepäck­an­nah­me, Ver­sor­gungs­sta­tio­nen, Hin­der­nis­se, Ziel­ein­lauf oder auch im Mer­chan­di­se-Zelt. Am kom­men­den Mitt­woch, den 29.03.2023 fin­det um 18:00 Uhr im Kon­fe­renz­raum der Dr.-Stammberger-Halle ein Hel­fer­tref­fen statt, zu dem die Stadt sowohl Pri­vat­per­so­nen als auch Ver­eins­ver­tre­ter herz­lich ein­la­den möchte.

Wer sich dazu ent­schließt, beim Spar­tan Race als Vol­un­teer dabei zu sein, geht natür­lich nicht leer aus! Neben einem Spar­tan-Set mit T‑Shirt, Cap, Turn­beu­tel und wei­te­ren Spar­tan-Gad­gets erhält jeder Hel­fer ein Ticket für einen Start­platz bei einem Spar­tan Race welt­weit. Zusätz­lich gibt es für jeden Frei­wil­li­gen eine Bier­mar­ke für die Kulm­ba­cher Bier­wo­che. Und auch die Ver­ei­ne wer­den unter­stützt: je 5 Hel­fer, die ein Ver­ein stellt, gibt es eine Spen­de für die Vereinskasse.

Alle wei­te­ren Infor­ma­tio­nen gibt es beim Hel­fer­tref­fen in der Dr.-Stammberger-Halle. An die­sem Abend muss sich noch nie­mand ver­bind­lich anmel­den, der Abend kann auch als rei­ne Infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung genutzt wer­den. Eine spä­te­re Mel­dung als Vol­un­teer ist jeder­zeit mög­lich. Eine Anmel­dung zum Hel­fer­tref­fen ist nicht erforderlich.

Wer sich bereits vor­ab als Helfer/​in anmel­den möch­te, kann sich per E‑Mail an spartan@​stadt-​kulmbach.​de melden.