Vize­mei­ster Rain­dorf mit star­ker Leistung

Am letz­ten Spiel­tag der Sai­son 2022/23 war es ein Satz mit X für die Her­ren des SKC Vic­to­ria, die gegen Vize­mei­ster Rain­dorf kei­ne Chan­ce hat­ten und sich mit 7:1 MP geschla­gen geben muss­ten. In allen Teil­be­rei­chen waren die Gäste klar über­le­gen und so ende­te das Spiel mit 3908:3673 Kegel für Rain­dorf. Bester Bam­ber­ger war an die­sem Tag Mar­co End­res mit 629. In den rest­li­chen Spie­len sieg­ten Zerbst (7,5:0,5 in Fried­richs­ha­fen), Schwabs­berg (6:2 gegen Wern­burg), Hall­berg­moos (5:3 gegen Brei­ten­güß­bach) und Lorsch mit 6:2 gegen Unter­h­ar­mers­bach. Damit stei­gen am Ende der Sai­son Fried­richs­ha­fen und Unter­h­ar­mers­bach in die 2.Liga ab, wäh­rend Lorsch in die Rele­ga­ti­on muss. Über Gold, Sil­ber und Bron­ze freu­en sich Zerbst, Rain­dorf und Hall­berg­moos, die sich damit auch für die inter­na­tio­na­len Wett­kämp­fe im Okto­ber qua­li­fi­ziert haben.

Im Spiel über 6 Bah­nen ver­trau­te man auf das bewähr­te Trio um Kun­ze, End­res und Hol­let, die es mit Brach­tel, Weber und Svo­bo­da zu tun beka­men. Die Gäste zeig­ten unter den Augen von DKBC-Prä­si­dent Mül­ler eine star­ke Vor­stel­lung, nach­dem sie vor dem Spiel bereits aus­ge­zeich­net wur­den. Brach­tel rang Kun­ze bei 2:2 Satz­punk­ten mit 658:626 nie­der und auch Hol­let hat­te gegen Svo­bo­da nicht den Hauch einer Chan­ce und unter­lag mit 4:0 SP und 669:602. Ledig­lich End­res konn­te gegen Weber für Posi­ti­ves sor­gen. In einem engen und span­nen­den Duell konn­te er sich am Ende mit 3:1 SP durch­set­zen, wobei bei­de Spie­ler jeweils 629 Kegel erziel­ten. Damit führ­ten die Gäste nach dem Start­trio mit 2:1 MP und hat­ten bereits einen Vor­sprung von 99 Kegel.

Im Schluss­trio mit Lan­ge, Cra­ci­un und Huth woll­te man gegen Schmid, Lal­lin­ger und Sand­ler für Scha­dens­be­gren­zung sor­gen. Die­se blieb an die­sem Tag aber lei­der aus. Schmid, der in der Ver­gan­gen­heit bereits über 700 in Bam­berg spiel­te begann wie die Feu­er­wehr mit 346 und führ­te zur Halb­zeit mit 2:0 gegen Lan­ge. Die­ser konn­te zwar zwi­schen­zeit­lich auf 2:1 ver­kür­zen, muss­te sich am Ende aber mit 3:1 SP und 641:620 geschla­gen geben. Lal­lin­ger hat­te gegen Cra­ci­un kei­ner­lei Pro­ble­me, da der Bam­ber­ger zu kei­ner Zeit in sein Spiel fand. Fol­ge­rich­tig unter­lag er mit 4:0 SP und 639:582. Par­al­lel gelang Huth mit 161:159 ein guter Start. Doch in den bei­den Fol­ge­sät­zen ver­flach­te sein Spiel, wodurch er sich zwei Mal geschla­gen geben muss­te. Im letz­ten spiel­te er mit 184:166 zwar noch ein­mal groß auf, aber die Nie­der­la­ge konn­te er damit nicht mehr ver­hin­dert, da er beim Stand von 2:2 SP den MP mit 672:614 abge­ben muss­te. Damit stand die deut­li­che Nie­der­la­ge gegen Vize­mei­ster Rain­dorf mit 7:1 MP und 3908:3673 fest. Nun gilt es sich die näch­sten 4 Wochen auf das anste­hen­de Spiel im DKBC-Pokal in Eppel­heim vor­zu­be­rei­ten, da man den Ein­zug ins Final-Four des DKBC-Pokals schaf­fen möchte.