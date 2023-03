Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Ver­kehrs­un­fall mit Ver­letz­ten im Itzgrund

KAL­TEN­BRUNN. Nach einem Zusam­men­stoß zwi­schen zwei Fahr­zeu­gen, muss­ten die Unfall­be­tei­lig­ten mit leich­ten Ver­let­zun­gen in umlie­gen­de Kran­ken­häu­ser ein­ge­lie­fert werden.

Am Sams­tag­mit­tag bog ein 94-jäh­ri­ger Opel-Fah­rer von Kal­ten­brunn kom­mend auf die B4 in Rich­tung Coburg ab. Hier­bei über­sah er die vor­fahrts­be­rech­tig­te, 53-jäh­ri­ge Dacia-Fah­re­rin, wel­che die B4 in Rich­tung Bam­berg befuhr und kol­li­dier­te mit die­ser auf der Bun­des­stra­ße. Bei­de Fahr­zeu­ge wur­den durch den Zusam­men­stoß stark beschä­digt und muss­ten von der Unfall­stel­le abge­schleppt wer­den. Es ent­stand ein Gesamt­sach­scha­den in Höhe von ca. 30.000 Euro. Die Insas­sen der Fahr­zeu­ge wur­den leicht ver­letzt in umlie­gen­de Kran­ken­häu­ser ein­ge­lie­fert. Die Fahr­bahn wur­de durch die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Kal­ten­brunn gerei­nigt. Gegen den 94-Jäh­ri­gen wer­den nun Ermitt­lun­gen wegen fahr­läs­si­ger Kör­per­ver­let­zung geführt.

Unbe­kann­ter wird hand­greif­lich und flüchtet

NIE­DER­FÜLL­BACH. Am Sams­tag­abend, gegen 19:00 Uhr, kam es in der Stein­bruch­gas­se zu einer kör­per­li­chen Aus­ein­an­der­set­zung zwi­schen zwei Personen.

Ein 44-Jäh­ri­ger und der bis­lang unbe­kann­te Täter gerie­ten in einem Streit anein­an­der. Hier­bei soll der Unbe­kann­te den 44-Jäh­ri­gen zu Boden gewor­fen und ihn dabei leicht am Kopf ver­letzt haben. Der 44-Jäh­ri­ge wur­de noch vor Ort durch eine Ret­tungs­dienst­be­sat­zung des BRK behan­delt. Der dun­kel­ge­klei­de­te, ca. 20 Jah­re alte Unbe­kann­te konn­te direkt nach der Tat zu Fuß in Rich­tung Schloß­park flüch­ten. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg führt gegen den Unbe­kann­ten Ermitt­lun­gen wegen Kör­per­ver­let­zung und bit­tet unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 um sach­dien­li­che Zeugenhinweise.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Ange­trun­ken mit dem Auto unterwegs

Wei­ßen­brunn: Am Sams­tag kurz vor Mit­ter­nacht kon­trol­lier­te eine Strei­fe der Poli­zei Kro­nach einen 26 jäh­ri­gen aus dem Bereich Stein­wie­sen auf der B85. Es stell­te sich her­aus, dass der jun­ge Mann sei­nen Pkw unter Alko­hol­ein­fluss führ­te (0,52 Pro­mil­le). Ihm dro­hen nun eine Geld­bu­ße und ein ein­mo­na­ti­ges Fahrverbot.

Mitt­le­ren vier­stel­li­gen Betrag an Betrü­ger überwiesen

Am Frei­tag erhielt eine 70-jäh­ri­ge Kro­na­che­rin eine SMS in wel­cher sich der Absen­der als ihre Toch­ter aus­gab. Letzt­lich brach­te der unbe­kann­te Täter die Frau dazu zwei Über­wei­sun­gen zu täti­gen. Sei­tens der Poli­zei wird hier­mit erneut davor gewarnt Trans­ak­tio­nen zu täti­gen ohne vor­her den Emp­fän­ger zu verifizieren.