Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Dieb­stahls­de­lik­te

BAM­BERG. Am Sams­tag­nach­mit­tag betrat eine 31-Jäh­ri­ge ein Beklei­dungs­ge­schäft in der Innen­stadt. Sie nahm sich ein Klei­dungs­stück aus dem Klei­der­stän­der und ging damit in die Umklei­de­ka­bi­ne. Hier ent­fern­te sie das Eti­kett an der Ware und ver­lies den Laden ohne zu bezah­len. Der Vor­gang konn­te vom Laden­de­tek­tiv beob­ach­tet wer­den. Die­ser hielt die Die­bin schließ­lich fest und ver­stän­dig­te die Poli­zei. Die Frau muss sich nun wegen Laden­dieb­stahl verantworten.

BAM­BERG. Eben­so am Sams­tag­nach­mit­tag, gegen 13:50 Uhr, konn­te ein 49-Jäh­ri­ger vom Laden­de­tek­tiv beob­ach­tet wer­den, wie die­ser eine Fla­sche Pep­si im Wert von 1,09 EUR aus dem Regal nahm und danach den Kas­sen­be­reich ohne zu zah­len pas­sier­te. Der Laden­dieb wur­de fest­ge­hal­ten und der Poli­zei über­ge­ben. Bei der Über­prü­fung kam her­aus, dass gegen den Beschul­dig­ten auch noch ein Haft­be­fehl vorliegt.

Unfall­fluch­ten

BAM­BERG. Am 25.03.2023 zwi­schen 19:00 und 21:20 Uhr ereig­ne­te sich in der Luit­pold­stra­ße in Bam­berg eine Unfall­flucht. Hier hat­te eine Fahr­zeug­hal­te­rin im genann­ten Zeit­raum ihren Pkw am Stra­ßen­rand ord­nungs­ge­mäß abge­stellt. Als sie zu ihrem Fahr­zeug zurück­kam, stell­te sie fest, dass die­ses im Bereich der Bei­fah­rer­tü­re beschä­digt wor­den war. Das Fahr­zeug war mit der Bei­fah­rer­sei­te zum Geh­weg abge­stellt. Da die­ser in dem Bereich aller­dings sehr breit ist, kann hier auch ein Pkw auf dem Geh­weg fah­ren. Zeu­gen, die den Unfall beob­ach­ten konn­ten oder sonst sach­dien­li­che Anga­ben machen kön­nen, wer­den gebe­ten sich unter 0951/9129–210 zu melden.

Son­sti­ges

BAM­BERG. In der Sams­tag­nacht, gegen 23:00 Uhr, wur­den meh­re­re Strei­fen­be­sat­zun­gen der PI Bam­berg-Stadt zu einem Lokal am Schön­leins­platz geru­fen. Aus­lö­ser hier­für war eine Kör­per­ver­let­zung mit flüch­ti­gem Täter. Eine erste Sach­ver­halts­schil­de­rung vor Ort ergab, dass ein Unbe­kann­ter einen am Tre­sen sit­zen­den Gast ohne Grund von hin­ten auf den Kopf schlug, sodass die­ser zu Boden ging. Der Täter und sei­ne Beglei­ter gin­gen zunächst flüch­tig, konn­ten aller­dings durch die ein­ge­setz­ten Strei­fen gestellt wer­den. Im Rah­men der Auf­nah­me wur­de bei einem Beglei­ter außer­dem noch ein Tele­skop­schlag­stock gefun­den, wel­chen die­ser nicht dabei haben durf­te. Eine wei­te­re Beglei­te­rin des Täters ver­hielt sich außer­dem noch aggres­siv und belei­dig­te die Beam­ten als Idio­ten, sodass sie in Gewahr­sam genom­men wer­den muss­te. Das Trio muss sich nun wegen Kör­per­ver­let­zung, Belei­di­gung und einem Ver­stoß gegen das Waf­fen­ge­setz verantworten.

BAM­BERG. Am frü­hen Sonn­tag­mor­gen bemerk­ten Zivil­kräf­te der Bam­ber­ger Poli­zei im Sand­ge­biet eine 18-Jäh­ri­ge, wel­che einen Joint kon­su­mier­te. Die jun­ge Dame wur­de dar­auf­hin einer Kon­trol­le unter­zo­gen. Hier gab sie den ein­ge­setz­ten Beam­ten noch eine gerin­ge Men­ge Mari­hua­na her­aus. Der ange­rauch­te Joint und das Mari­hua­na wur­den sicher­ge­stellt. Die jun­ge Frau erhält nun eine Anzei­ge wegen eines Ver­sto­ßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

BAM­BERG. Am 26.03.2023, gegen 04:20 Uhr, wur­de ein 20-jäh­ri­ger E‑Scooterfahrer von Beam­ten der PI Bam­berg-Stadt einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Hier­bei wur­de deut­li­cher Alko­hol­ge­ruch fest­ge­stellt. Ein vor Ort durch­ge­führ­ter Atem­al­ko­hol­test ergab eine Alko­hol­kon­zen­tra­ti­on von 1,32 Pro­mil­le. Neben der Blut­ent­nah­me die der jun­ge Mann über sich erge­hen las­sen muss­te, erwar­tet ihn nun noch eine Anzei­ge wegen Trun­ken­heit im Verkehr.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

POM­MERS­FEL­DEN: In der Nacht von Don­ners­tag auf Frei­tag beschä­dig­te ein unbe­kann­tes Fahr­zeug den Metall­gar­ten­zaun eines Anwe­sens in der Schön­born­stra­ße. Obwohl ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 500,- Euro ent­stand, ent­fern­te sich der Ver­ur­sa­cher uner­laubt von der Unfall­stel­le. Wer kann Hin­wei­se auf den Flüch­ti­gen bzw. des­sen Fahr­zeug geben?

Dieb­stäh­le

TROS­DORF: Am Sams­tag­nach­mit­tag ent­wen­de­te ein 32-Jäh­ri­ger in einem Ein­kaufs­markt im Gewer­be­ge­biet Süßig­kei­ten und Alko­hol im Wert von über 16 Euro. Da der geor­gi­sche Staats­an­ge­hö­ri­ge in Ver­gan­gen­heit bereits mehr­mals wegen Laden­dieb­stahls in Erschei­nung getre­ten ist, wur­de eine Vor­füh­rung beim Ermitt­lungs­rich­ter angeordnet.

Sach­be­schä­di­gun­gen

SCHEß­LITZ: Im Lau­fe des Sams­tags warf ein Unbe­kann­ter die rech­te, hin­te­re Schei­be eines Car­sha­ring-Elek­tro­au­tos ein, wel­ches auf dem Park­platz der Gemein­de in der Haupt­stra­ße abge­stellt war. Hier­durch ent­stand am Pkw VW ein Sach­scha­den in Höhe von meh­re­ren hun­dert Euro. Hin­wei­se auf den Täter wer­den erbeten.

Son­sti­ges

HALL­STADT: Am Sams­tag­nach­mit­tag woll­te sich ein Rol­ler­fah­rer mit Sozi­us auf einem Flur­weg zwi­schen Hall­stadt und Brei­ten­güß­bach einer Ver­kehrs­kon­trol­le durch Flucht ent­zie­hen. Nach­dem der Flucht­ver­such schließ­lich im Gra­ben ende­te, konn­te fest­ge­stellt wer­den, dass es sich beim Fah­rer um einen 14-Jäh­ri­gen han­del­te, der kei­nen Füh­rer­schein hat. Wei­ter­hin konn­te ermit­telt wer­den, dass der Jun­ge sich den Rol­ler uner­laubt von sei­nem älte­ren Bru­der aus­ge­lie­hen hat­te um mit einem Kum­pel eine Spritz­tour zu einem nahe­ge­le­ge­nen Fast­food­re­stau­rant zu machen. Der Jugend­li­che wur­de sei­nem Vater über­ge­ben und erhielt neben einer Stand­pau­ke noch zwei Strafanzeigen.

HALL­STADT: In einer Dis­co­thek in der Miche­lin­stra­ße kam es in den frü­hen Mor­gen­stun­den des Sonn­tags zu einer Aus­ein­an­der­set­zung auf der Tanz­flä­che. Hier­bei schlug ein Unbe­kann­ter einem 20-Jäh­ri­gen mit der Faust ins Gesicht. Die­ser war kurz­zei­tig bewusst­los und erlitt eine blu­ti­ge Lip­pe. Der Täter (ca. 20 Jah­re alt, ca. 185 cm groß, kräf­ti­ge Gestalt) flüch­te­te uner­kannt. Wer kann Hin­wei­se auf den Täter geben?

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Unter Dro­gen auf dem E‑Scooter unterwegs

Lud­wig­stra­ße, Bam­berg. Dass auch ein E‑Scooter ein Kraft­fahr­zeug ist, hat sich offen­sicht­lich noch nicht aus­rei­chend her­um­ge­spro­chen. Beson­ders was Alko­hol und Dro­gen betrifft gel­ten auch hier die glei­chen Pflich­ten bzw. Ver­bo­te wie beim Auto­fah­ren. In der Nacht von Sams­tag auf Sonn­tag muss­te dies ein 34-Jäh­ri­ger Bam­ber­ger erfah­ren, als er nach einer Kon­trol­le durch eine Strei­fe der Ver­kehrs­po­li­zei Bam­berg zur Blut­ent­nah­me gefah­ren wur­de. Zuvor war er den Beam­ten offen­sicht­lich müde auf­ge­fal­len, ein Urin­test bestä­tig­te vor­ab den Kon­sum von THC. Nun folgt noch eine Buß­geld­an­zei­ge in Flensburg.

Auf­fah­rer im dich­ten Freitagsverkehr

A 73, Strul­len­dorf. Unge­nü­gen­der Sicher­heits­ab­stand war die Ursa­che für einen Ver­kehrs­un­fall am Frei­tag­nach­mit­tag auf der A 73 auf Höhe Strul­len­dorf. Nach­dem der 40-jäh­ri­ge Klein­trans­por­ter-Fah­rer aus Ans­bach zu spät im dich­ten Ver­kehr ver­lang­sam­te fuhr er dem vor ihm abbrem­sen­den Pkw einer 42-jäh­ri­gen Fah­re­rin aus dem Land­kreis Fürth ins Heck. Der Sach­scha­den wird auf ca. 10.000.- Euro geschätzt.

Zwei Leicht­ver­letz­te und 30.000.- Euro Sachschaden

A 70, Ober­haid. Auch auf der A 70 herrsch­te am Frei­tag­nach­mit­tag ziem­lich dich­ter Ver­kehr. Im Bereich von Ober­haid muss­te des­halb ein 27-jäh­ri­ger Pkw-Fah­rer aus Regens­burg sei­ne Geschwin­dig­keit ver­rin­gern. Der hin­ter ihm fah­ren­de 24-jäh­ri­ge Pkw-Fah­rer aus dem Land­kreis Coburg erkann­te dies zu spät und fuhr auf. Die Schä­den an den Fahr­zeu­gen wur­den auf über 30.000.- Euro geschätzt. Zudem wur­den noch zwei Insas­sen leicht ver­letzt, die vor­erst ins Kli­ni­kum gebracht wurden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfall­fluch­ten

Neunkirchen/​Brand. Am Frei­tag wur­de in der Zeit von 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr in der Bahn­hof­stra­ße ein Gara­gen­tor ange­fah­ren und beschä­digt. Das Gara­gen­tor befin­det sich neben einer öffent­li­chen Park­flä­che. Ein bis­lang unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer wen­de­te oder park­te dort offen­sicht­lich sein Fahr­zeug und stieß dabei gegen das Gara­gen­tor. Es ent­stand ein Scha­den von ca. 500 Euro. Der Ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich von der Unfall­stel­le ohne sich um den Scha­den zu küm­mern. Hin­wei­se hier­zu erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim.

Son­sti­ges

Forch­heim. In der Zeit von Frei­tag 18.35 Uhr bis Sams­tag 12.30 Uhr wur­de in der Kanal­stra­ße ein wei­ßer VW Golf beschä­digt. Nach ersten Erkennt­nis­sen ist wohl eine der­zeit unbe­kann­te Per­son über das Fahr­zeug gelau­fen und hat dabei die Front­schei­be zer­stört. Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter der Tele­fon­num­mer 09191/7090–0.

Forch­heim. Am Frei­tag wur­de gegen 18.30 Uhr in der Bam­mers­dor­fer Stra­ße ein E‑Scooterfahrer einer Kon­trol­le unter­zo­gen. Hier­bei konn­ten die Beam­ten bei dem 19-jäh­ri­gen Fahr­zeug­füh­rer Alko­hol­ge­ruch fest­stel­len. Ein durch­ge­führ­ter Alko­hol­test ergab einen Wert von 1,30 Pro­mil­le. Nach­dem der 19-Jäh­ri­ge den Beam­ten gegen­über aggres­siv wur­de muss­te die­ser wäh­rend des Trans­por­tes gefes­selt wer­den. Im Kli­ni­kum wur­de eine Blut­ent­nah­me durch­ge­führt. Eine Anzei­ge wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr ist die Folge.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Alko­ho­li­siert und verletzt

Am frü­hen Sonn­tag­mor­gen, gegen 03:30 Uhr, ver­ließ ein 40jähriger die Dis­ko­thek Romance in Lich­ten­fels. Auf­grund sei­nes Alko­hol­kon­sums beweg­te er sich ori­en­tie­rungs­los auf der Fahr­bahn. Da er einem her­an­fah­ren­den Pkw kei­nen Platz mach­te und wei­ter­hin auf der Stra­ße ver­weil­te, stieg der Bei­fah­rer des Fahr­zeugs aus und schub­ste den Mann zur Sei­te. Hier­bei kam er zu Fall und schlug mit dem Kopf auf dem Asphalt auf. Die erlit­te­ne Kopf­platz­wun­de muss­te anschlie­ßend im Kli­ni­kum Lich­ten­fels ärzt­lich ver­sorgt und genäht wer­den. Zu einem Alko­test war der Mann nicht mehr in der Lage. Nach der Behand­lung wur­de er von der Poli­zei zu sei­ner Wohn­adres­se gefahren.

Per­so­nen, die Hin­wei­se auf den Mann, wel­cher die Kör­per­ver­let­zung ver­ur­sach­te, geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer: 09571/9520–0, zu mel­den. Bis­lang ist nur bekannt, dass die­ser Bei­fah­rer in einem Pkw Ford Focus der Far­be grau/​silber war, wel­cher von einer Frau gefah­ren wurde.

Bei Ver­kehrs­un­fall verletzt

Auf­grund des Stark­re­gens ver­lor am gest­ri­gen Nach­mit­tag eine 50jährige Fahr­zeug­füh­re­rin die Kon­trol­le über ihren Klein­wa­gen. Auf der Kreis­stra­ße zwi­schen Gär­ten­roth und Main­roth kam sie auf­grund von Aqua­pla­ning im Kur­ven­be­reich zunächst nach rechts ins Ban­kett und schleu­der­te beim anschlie­ßen­den Gegen­len­ken quer über die Fahr­bahn in die Böschung und kam im angren­zen­den Wald zum Ste­hen. Die allein­be­tei­lig­te Fah­re­rin wur­de mit Prel­lun­gen am gesam­ten Kör­per ins Kran­ken­haus Kro­nach eingeliefert.

Am Pkw ent­stand wirt­schaft­li­cher Total­scha­den in Höhe von 2000 EUR.