SKC Mons­heim (5678) vs. CKC Moren­den Bay­reuth e.V. (5530)

Im letz­ten Spiel der Sai­son 2022/23 stand die letz­te wei­te Rei­se ins pfäl­zi­sche Groß­karl­bach zum SKC Mons­heim an. Im letz­ten Spiel auch ein sel­te­nes Bild Moren­den rei­ste mit fast vol­ler Kapel­le an, das gab es in der Serie noch nie. Vie­le Aus­fäl­le präg­ten den Sai­son­ver­lauf und mach­ten es bei jedem Spiel schwer eine Mann­schaft auf die Bei­ne zu stel­len. Oft muss­te man ohne Ersatz­mann die Rei­sen antre­ten, was immer ein Risi­ko bedeu­tet. Umso beein­drucken­der ist aber, dass man doch eine ganz gute Rol­le in der Bun­des­li­ga spiel­te. Mit dem vier­ten Tabel­len­platz der schon für dem Spiel gegen Mons­heim ein­ge­mau­ert war hol­te man sich die beste und höch­ste Plat­zie­rung der Ver­eins­ge­schich­te. Auch konn­te man alle Mann­schaf­ten zumin­dest ein­mal besie­gen. Die Scorer Kro­ne darf sich Juli­an Böhm auf­set­zen, er fehl­te lei­der auch bei eini­gen Spie­len, konn­te aber in allen Spie­len die ihm mög­lich waren mehr als über­zeu­gen, was auch der her­vor­ra­gen­de 2. Platz in der Bun­des­li­ga Rang­li­ste belegt. Er erspiel­te sich mit 1064 Kegel in die­ser Sai­son auch eine neue per­sön­li­che Best­mar­ke, respekt! Alles in allen eine erfolg­rei­che Sai­son für den CKC Moren­den Bay­reuth. Des­halb schmerzt die aktu­el­le Nie­der­la­ge nicht so sehr, aller­dings bekam man schon ein komi­sches bedrücken­des Gefühl, da dies vor­aus­sicht­lich auch der Abschied aus der DCU und der Bun­des­li­ga war. Ohne Spie­ler Zuwachs ist die Bun­des­li­ga nicht mehr zu stem­men. Eini­ge der aktu­el­len Spie­ler erklär­ten ihren Abschied, dadurch fehlt die Basis für eine Voll­be­set­zung und Kon­kur­renz­fä­hig­keit, es blu­tet vie­len das Herz. Von Ver­eins­sei­te hofft man noch auf spiel­star­ke Zugän­ge, doch die Aus­sich­ten sind nicht rosig.

Ste­fan Land­mann (948) duel­lier­te sich mit Tobi­as Kräu­ter (958), das Spiel wog­te hin und her. Zum Schluss setz­te sich aber der Mons­hei­mer Spie­ler mit 10 Kegel durch.

Ähn­li­ches Spiel auch bei René Ott (895) eine schlech­te Bahn und eine rela­tiv hohe Feh­ler­be­la­stung ver­hin­der­ten ein bes­se­res Ergeb­nis und sorg­ten für den Durch­gangs­ver­lust gegen Luca Kist­ner (938) mit 43 Kegel. Im Mit­tel­paar ging es dann dahin, Hans Dip­pold (198) und die Bahn wer­den kei­ne Freun­de mehr, er muss­te lei­der erken­nen das sei­ne Kugel hier über­haupt nicht geeig­net war. So wur­de er durch Ste­fan Kull­mann (674) ersetzt. Der Bay­reu­ther spiel­te bis auf eine Bahn sehr gut und sorg­te so noch für den klei­nen Gewinn von 8 Kegel gegen Rüdi­ger Rin­gel­s­pa­cher (864). Chri­sto­pher Jung (863) stand gegen dem amtie­ren­den deut­schen Mei­ster Dani­el Krü­ger (1017) auf ver­lo­re­nem Posten. Der jun­ge Moren­den zeig­te sich von dem kom­pro­miss­lo­sen Spiel des Mons­hei­mers beein­druckt und muss­te neid­los des­sen Über­le­gen­heit aner­ken­nen. So gin­gen wei­te­re 154 Kegel dahin. Soll­te jetzt dem Bay­reu­ther Schluss­paar wie­der ein Coup gelin­gen, wie zuletzt gegen Frau­reuth? Lei­der nein, aber man kann auch nicht jedes Mal sol­che Kraft­ak­te erwar­ten und ablie­fern. Vor allem nicht wenn der Geg­ner so stark dage­gen hält hat man kei­ne Chan­ce mehr. Bei­de Spie­ler zeig­ten aber wie­der dass sie mit zu den besten Spie­lern der Bun­des­li­ga gehö­ren. Juli­an Böhm (955) wur­de lei­der durch eine klei­ne Ver­let­zung im letz­ten Durch­gang etwas aus der Bahn gewor­fen. Das ermög­lich­te sei­nem Geg­ner Jon­ni Jun Franz (976) sich etwas abzu­set­zen und gegen­den feh­ler­frei spie­len­den Bay­reu­ther 21 Kegel zu gewin­nen. Micha­el Prill (997) zeig­te noch­mal sei­ne Klas­se, auch wenn ihm der Tau­sen­der knapp ver­wehrt wur­de konn­te er bril­lie­ren. Sei­ne sehr gutes Spiel und der Gewinn von 72 Kegel gegen Seba­sti­an Klon­ner ( 925) sorg­te für etwas Ergeb­nis­kos­me­tik, konn­te aber dem Spiel kei­ne Wen­de mehr geben. Dies­mal waren die Bay­reu­ther etwas zu bie­der um den guten Gast­ge­bern Paro­li bie­ten zu kön­nen. Im Anschluss an das Spiel wur­de der SKC Mons­heim durch Prä­si­di­ums Ver­tre­ter Rei­ner Möl­ler und Bun­des­li­ga­kom­mis­sar Jörg Blei­cher für den drit­ten Tabel­len­platz mit Urkun­de und Medail­len geehrt. Ein wür­di­ger Abschluss des Spie­les und eine ver­dien­te Ehrung für den SKC Monsheim.

Stim­men zum Spiel:

Rüdi­ger Nie­bergall (Team­chef CKC Morenden):

Ihr wart heu­te ein­deu­tig die bes­se­re Mann­schaft, wir hat­ten ein paar schwä­che­re Ergeb­nis­se dabei, dadurch haben wir nicht mit­zie­hen kön­nen. Dann ist so ein Spiel halt schnell vor­bei, so ist es halt ein­fach. Für euch wei­ter­hin noch alles Gute.

Seba­sti­an Klon­ner (Spiel­füh­rer SKC Monsheim):

Dan­ke euch für das fai­re Spiel und ver­zeiht falls heu­te nicht alles so rund lief und das Spiel auch etwas län­ger dau­er­te. Euch alles Gute für die Zukunft, wir wis­sen alle noch nicht wie es wei­ter geht, aber wir sind guter Din­ge das es funk­tio­niert, alles ande­re wird die Zeit zei­gen. Ab der näch­sten Sai­son sind wir wie­der zurück in Mons­heim auf den neu­en Bah­nen, daher grämt euch nicht über die Bahn, es war heu­te das letz­te Spiel hier für uns. Es fängt ein neu­es Kapi­tel an und dar­auf freu­en wir uns.

Ergeb­nis­se CKC Moren­den Bay­reuth 1:

Ste­fan Land­mann (948), René Ott (895), Hans Dip­pold (198), Chri­sto­pher Jung (863), Juli­an Böhm (955), Micha­el Prill (997), Ste­fan Kull­mann (674)

Ergeb­nis­se SKC Mons­heim 1:

Tobi­as Kräu­ter (958), Luca Kist­ner (938), Rüdi­ger Rin­gel­s­pa­cher (864), Dani­el Krü­ger (1017), Jon­ni Jun Franz (976), Seba­sti­an Klon­ner (925)