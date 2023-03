BUR­GE­BRACH, LKR. BAM­BERG. Geschätzt 50.000 Euro Sach­scha­den for­der­te am Sams­tag­abend der Brand einer Gara­ge in Amp­fer­bach. Glück­li­cher­wei­se erlitt nie­mand Ver­let­zun­gen. Der Kri­mi­nal­dau­er­dienst aus Bam­berg ermit­telt zur Brandursache.

Kurz vor 20 Uhr bemerk­te eine Nach­ba­rin den Brand in der an ihr Anwe­sen gren­zen­den Gara­ge und setz­te den Not­ruf ab. Als die ersten Ein­satz­kräf­te der umlie­gen­den Feu­er­weh­ren ein­tra­fen, stell­ten sie die Flam­men im Dach­stuhl des Gebäu­des fest. Durch ihr rasches Ein­grei­fen konn­te die Feu­er­wehr ein Über­grei­fen des Feu­ers auf das nahe­ste­hen­de Wohn­haus ver­hin­dern. Die Bewoh­ner muss­ten das Gebäu­de wäh­rend der Lösch­ar­bei­ten vor­sorg­lich ver­las­sen. Die Gara­ge, in der auch meh­re­re Werk­zeu­ge und Maschi­nen lager­ten, wur­de durch den Brand stark beschä­digt. Zur Klä­rung der der­zeit noch unkla­ren Ursa­che des Feu­ers hat die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg die Ermitt­lun­gen aufgenommen.