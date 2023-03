Mun­te­res Schei­ben­schie­ßen mit Hap­py End

Der ATS Kulm­bach Bas­ket­ball bezwingt im letz­ten Aus­wärts­spiel der Sai­son den TSV Grom­bühl Würz­burg mit 103:97. Die ersten Minu­ten konn­ten die Gast­ge­ber aus Würz­burg noch mit­hal­ten (11:11;4.Minute), doch dann leg­ten die Kulm­ba­cher los und punk­te­ten aus allen Lagen. Die offen­siv gute Mischung aus ein­fach Punk­ten in der Zone durch die Rou­ti­niers Mat­thi­as Hansl und Niklas Jung­bau­er, aber auch die Distanz­wür­fe durch Ste­fan Pas­sing und Tim Koths fan­den in die­ser Zeit ihr Ziel. So konn­te sich die Kulm­ba­cher Mann­schaft bis zur Halb­zeit­pau­se ein ange­neh­mes Pol­ster erspie­len (53:34). Auch nach dem Sei­ten­wech­sel hielt die Mann­schaft von Coach Chri­stoph Jung­bau­er den Druck hoch und führ­te mit bei­na­he 30 Punk­te (72:45;26.Minute).Allerdings ist die Mann­schaft aus dem Stadt­teil Würz­burg bekannt als Drei­er-Mann­schaft und läu­te­te die Schluss­of­fen­si­ve ein. Sechs Drei­punk­te Wür­fe, sowie ein zwi­schen­zeit­li­cher 11:0‑Lauf brach­te die Gast­ge­ber noch­mals auf sie­ben Punk­te her­an. Doch Tim Koths ret­te­te sei­ner Mann­schaft bei­na­he im Allein­gang den Aus­wärts­sieg und konn­te mit 37 Punk­te sei­ne neue Kar­rie­re­best­lei­stung im Her­ren­be­reich auf­stel­len. Am Ende unnö­tig span­nend, jedoch völ­lig ver­dient siegt die Kulm­ba­cher Mann­schaft und sichert sich somit Platz 4 in der Bay­ern­li­ga Nord.

ATS Kulm­bach: Brown (8 Punk­te; 1 Drei­er), Gareis (7), Hansl (10), Koths (37;2), Schwa­ben­land A (2), Jung­bau­er (18), Arlt (5), Pas­sing (16;2), Schwa­ben­land P