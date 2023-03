PRESS­ECK, LKR. KULM­BACH. Eine schwer­ver­letz­te Bewoh­ne­rin und Sach­scha­den in Höhe von rund 80.000 Euro for­der­te am Frei­tag­abend ein Woh­nungs­brand in Wartenfels.

Die 75-jäh­ri­ge Bewoh­ne­rin des Zwei­fa­mi­li­en­hau­ses in War­ten­fels bemerk­te am Frei­tag­abend, gegen 19.45 Uhr, das Feu­er in ihrer Erd­ge­schoss­woh­nung und ver­stän­dig­te die wei­te­ren Haus­be­woh­ner. Gemein­sam gelang es den Anwe­sen­den das bereits stark ver­rauch­te Gebäu­de zu ver­las­sen und den Not­ruf abzu­set­zen. Die alar­mier­ten rund 50 Ein­satz­kräf­te der umlie­gen­den Feu­er­weh­ren hat­ten die Flam­men im Schlaf­zim­mer rasch gelöscht. Den­noch ent­stand in der Erd­ge­schoss­woh­nung, auch auf­grund der enor­men Ruß­ent­wick­lung, hoher Sach­scha­den. Die 75 Jah­re alte Frau erlitt bei dem Brand schwe­re Ver­let­zun­gen und kam mit einem Not­arzt­team in ein Kran­ken­haus. Zur Klä­rung der Ursa­che für das Feu­er hat die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth die wei­te­ren Ermitt­lun­gen übernommen.