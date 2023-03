Tarif­run­de öffent­li­cher Dienst, Nah­ver­kehr und Auto­bahn GmbH TV Digitalisierung

Die Tarif­ver­hand­lun­gen für die rund 2,5 Mil­lio­nen Beschäf­tig­ten des öffent­li­chen Dien­stes bei Bund und Kom­mu­nen gehen am 27. März 2023 in die drit­te Run­de. ver.di ruft für die­sen Tag auf zu einem zen­tra­len Streik­tag für den Ver­kehrs- und Infra­struk­tur­be­reich Beschäf­tig­te an den Flug­hä­fen, in kom­mu­na­len ÖPNV-Betrie­ben, in Tei­len der kom­mu­na­len Häfen, der Auto­bahn GmbH des Bun­des und der Was­ser- und Schiff­fahrts­ver­wal­tung (WSA) zum Streik.

Der ganz­tä­gi­ge Streik beginnt in der Regel in der Nacht vom 26. auf den 27. März um 00.00 Uhr und endet um 24.00 Uhr. Die Streiks an den Flug­hä­fen betref­fen einer­seits die Ver­hand­lun­gen für die Beschäf­tig­ten des öffent­li­chen Dien­stes bei Bund und Kom­mu­nen, zum ande­ren ört­li­che Ver­hand­lun­gen für Beschäf­tig­te der Boden­ver­kehrs­dien­ste sowie die bun­des­wei­ten Ver­hand­lun­gen für die Beschäf­tig­ten der Luft­si­cher­heit. Für alle drei Beschäf­tig­ten­grup­pen wer­den zur­zeit Tarif­ver­hand­lun­gen geführt. In Bay­ern wird zur­zeit der Tarif­ver­trag Nah­ver­kehr ver­han­delt. Es wird durch die Streiks zu star­ken Ver­zö­ge­run­gen bis hin zum Erlie­gen der Ver­kehrs­dien­ste in allen genann­ten Berei­chen kom­men. Betei­ligt sein wird auch die Eisen­bahn- und Ver­kehrs­ge­werk­schaft (EVG).

Im Bereich der Auto­bahn GmbH fin­den par­al­lel Ver­hand­lun­gen zu einem Tarif­ver­trag Digi­ta­li­sie­rung statt, um für die Beschäf­tig­ten Rechts­si­cher­heit in der vor­an­schrei­ten­den Digi­ta­li­sie­rung zu schaffen.

Fol­gen­de Betrie­be sind in Ober­fran­ken-Ost betroffen

Stadt­wer­ke Bay­reuth Verkehrsbetrieb

Die Auto­bahn GmbH, Nie­der­las­sung Nord­bay­ern, Außen­stel­le Bayreuth

Ansprech­part­ne­rin­nen im Bezirk Oberfranken-Ost