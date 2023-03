BAM­BERG. Ohne Beu­te muss­te am frü­hen Sams­tag­mor­gen ein bis­lang unbe­kann­ter Räu­ber nach einem Über­fall auf eine Tank­stel­le im Bam­ber­ger Stadt­ge­biet flüch­ten. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg bit­tet um Zeugenhinweise.

Kurz vor 4 Uhr betrat der Täter den Ver­kaufs­raum der Tank­stel­le in der Zep­pe­lin­stra­ße. Der Mann for­der­te von einer Ange­stell­ten an der Kas­se unter Vor­halt einer ver­mut­li­chen Schuss­waf­fe die Her­aus­ga­be von Bar­geld. Als zu die­sem Zeit­punkt jedoch ein Taxi auf das Gelän­de der Tank­stel­le ein­fuhr, ver­ließ der Räu­ber ohne Beu­te die Tank­stel­le und flüch­te­te mit einem E‑Tretroller in unbe­kann­te Rich­tung. Die Tank­stel­len­mit­ar­bei­te­rin kam mit dem Schrecken davon und setz­te umge­hend den Not­ruf ab. Trotz einer sofort ein­ge­lei­te­ten Fahn­dung, an der meh­re­re Poli­zei­strei­fen und ein Poli­zei­hub­schrau­ber betei­ligt waren, ver­lor sich die Spur des Räubers.

Der männ­li­che Täter hat eine kräf­ti­ge Figur, sprach hoch­deutsch und ist geschätz­te 45 Jah­re alt. Er war zur Tat­zeit mit einer schwar­zen Jacke, Jeans und einer schwar­zen Cap­py beklei­det. Neben einer Bril­le trug er eine wei­ße Mund-Nasen-Schutzmaske.

Der Kri­mi­nal­dau­er­dienst aus Bam­berg hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und bit­tet um Mit­hil­fe bei der Fahndung:

Wem ist der beschrie­be­ne Täter am Sams­tag­mor­gen vor oder nach der Tat, gegen etwa 4 Uhr, im Bereich der Zep­pe­lin­stra­ße nähe Ber­li­ner Ring auf­ge­fal­len und/​oder kann nähe­re Anga­ben zur Per­son machen?

Wer erkennt den Räu­ber auf­grund der Personenbeschreibung?

Wer kann sonst sach­dien­li­che Hin­wei­se zu dem Raub­über­fall geben?

Hin­wei­se nimmt die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491 entgegen.